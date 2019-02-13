США предупреждены, Таллин создаёт миф о «советской оккупации»: Радио REGNUM

Москва, 13 февраля 2019, 14:00 — REGNUM
- США предостерегли от введения новых санкций против России;
- В НАТО высказались о размещении ядерного вооружения в Европе;
- Путин начал переговоры с Лукашенко;
- Об ослабевших механизмах контроля за разоружением;
- Эстония снимет фильм про «советскую оккупацию».
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