Россия и Япония: описки допустимы, историческая безграмотность — нет

Анатолий Кошкин, , 13:18 — REGNUM

К аналитическим материалам РИА Новости всегда относился с интересом и уважением, в том числе за профессионализм авторов. Однако последняя статья «Японцы призвали заплатить за Курилы. Много ли они хотят» удивила политической и исторической безграмотностью ее составителя.

Характеризуя Советско-японскую совместную декларацию 1956 года, о которой ныне в СМИ и сети множество статей и комментариев, автор РИА утверждает, что Декларация якобы «не вступила в силу из-за неготовности переговорщиков идти на компромиссы». Подобное утверждение ставит все с ног на голову. Ведь в действительности этот документ был в торжественной обстановке подписан в Москве 19 октября 1956 года, а затем 8 декабря того же года ратифицирован парламентами двух стран, после чего опять-таки в торжественной обстановке в Токио 12 декабря произошел обмен ратификационными грамотами. А нас убеждают, что «документ не вступил в силу».

Подобные утверждения сродни безграмотным утверждениям довольно многих российских журналистов о том, что якобы «в отсутствие мирного договора между двумя странами сохраняется формальное состояние войны». Конечно, если считать, что «Декларация не вступила в силу», так и получается. А если хотя бы раз взглянуть на текст Декларации, то в ее первой статье прочитаешь, что «состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

О том, что автор РИА не описался, а убежден в своих представлениях свидетельствует следующий абзац его статьи, в котором ничтоже сумняшеся с уверенностью утверждается: «Поскольку декларацию от 1956 года так и не подписали, Токио в дальнейшем не раз настаивал на том, что Москва обязана компенсировать материальный ущерб за выселение с Курил японских граждан. Российские власти напоминали, что во Второй мировой войне именно Япония была страной-агрессором. Значит, как раз она и должна выплачивать репарации». Это уже «в огороде бузина, а в Киеве дядька»…

О том, что автор взялся писать о неизвестной ему тонкой материи истории советско-японских отношений, похоже, даже не открывая текст Декларации, свидетельствует и его незнание благородного решения советского правительства не требовать от Токио репараций и материальных компенсаций по итогам войны. В 6-й статье Декларации по инициативе советского правительства записано: «Союз Советских Социалистических Республик отказывается от всех репараций и претензий к Японии». Главными же причинами того, что 9-я статья Декларации, допускавшая по волюнтаристскому настоянию тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева «передачу» Японии после подписания мирного договора Малой Курильской гряды — островов Плоских (Хабомаи) и Шикотан, осталась нереализованной, был вовсе не спор о «компенсациях», а фактический отказ Токио под давлением США подписывать мирный договор на достигнутых условиях и произвольное расширение незаконных территориальных притязаний на уже законодательно вошедшие в состав СССР острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. Ну, а когда японское правительство вместо подписания мирного договора с СССР заключило в январе 1960 года с Вашингтоном направленный против нашей страны и КНР «договор безопасности» (военный союз) с правом размещать по всей Японии американские военные базы, по указанию того же Хрущева «территориальный вопрос» был окончательно закрыт.

Остается только сожалеть, что делающее немало хорошего для информирования и образования нашего населения государственное агентство допускает подобные «ляпы».

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