Развитием туризма на Байкале займётся чиновник из Алтайского края

Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM В Бурятии назначен новый заместитель министра туризма — председатель комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии. Им стал Денис Ивлев, прежде работавший в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, а до этого — в главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края. Постановление о назначении с испытательным сроком в шесть месяцев 12 февраля подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Место замминистра туризма освободилось после ухода Евгения Малыгина в конце сентября 2018 года, получившего пост заместителя гендиректора «Байкальской гавани».

Напомним, туризм является одним из приоритетных направлений развития в Бурятии. В связи с этим в республике год назад было создано министерство туризма, которое пришло на смену комитету по туризму министерства экономики.