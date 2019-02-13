Киеву не все сходит с рук: представитель ОБСЕ опроверг обвинения Украины

Киев, , 11:39 — REGNUM Заявления главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ важны тем, что напоминают представителям действующей украинской власти: им не все может сходить с рук, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 февраля, комментируя заявления Эртурула Апакана об отсутствии в отчетах комиссии данных о нахождении российских военнослужащих в Донбассе.

Как сообщалось ранее, глава мониторинговой комиссии на заседании Совета безопасности ООН отметил, что в отчетах комиссии, которые содержат только факты, нет данных о присутствии в Донбассе российских военнослужащих.

Это заявление было сделано после высказываний представителя Украины в Совбезе (о наличии «российского оружия и военных в Донбассе») и предложения со стороны представителя России в Совбезе Василия Небензи к главе мониторинговой комиссии подтвердить или опровергнуть эти слова.

«Позиция, которую при обсуждении украинского вопроса в СБ ООН занял глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине — принципиально важная позиция. Украинцы при попустительстве США и ЕС распускаются всё больше и больше, они твёрдо уверены, что им всё — любая внешняя ложь, любое внутреннее антидемократическое насилие — будет сходить с рук, пока она действуют в русле общей антироссийской установки Вашингтона.

Это, однако, не так. Есть авторитет ООН, есть авторитет других международных организаций — в данном конкретном случае это авторитет ОБСЕ. Есть, наконец, личное самоуважение международных чиновников.

Не исключено, что при тех подходах к международным делам, которые пытаются насадить США, господин Апакан так или иначе пострадает, и наша страна должна сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Но главное зафиксировано. И это главное заключается не только в том, что в Донбассе нет российских военнослужащих, но и в том, что главы миссий ОБСЕ могут говорить правду (хотя это происходит и не всегда), а киевским представителям не всё сходит с рук даже в присутствии их американских и западноевропейских боссов», — отметил Михаил Демурин.