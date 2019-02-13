Демурин: Позиция США по Крыму и Донбассу противоречит международному праву

Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Позиция США по Крыму и Донбассу противоречит демократическим принципам и международному праву, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 февраля, комментируя заявления заместителя постоянного представителя США при ООН Джонатана Коэна о намерении продлевать антироссийские санкции до момента получения украинскими властями под свой контроль Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, Коэн сказал, что санкции будут действовать вплоть «до полного выполнения Россией Минских договоренностей» и до возвращения Крыма «под контроль Киева». Одновременно с этим заместитель полпреда заявил о «приверженности украинских властей выполнению Минских соглашений» и приветствовал эту «приверженность».

"Заместитель постоянного представителя США при ООН, формулируя позицию своей страны по санкциям в отношении России, не сказал ничего нового: такую позицию Вашингтон занимает с 2014 года. Это антидемократическая, противоречащая международному праву позиция.

Почему она антидемократическая, думаю, всем понятно: достаточно вспомнить результаты крымского референдума или волеизъявления донбассцев. А вот почему она противоречит международному праву, попробую коротко объяснить.

В Международном пакте о гражданских и политических правах, одобренном Генеральной Ассамблей ООН в 1966 году, в первой же статье содержатся такие положения:

«1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое развитие…

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны, в соответствии с положениями Устава ООН, поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».

Те же идеи закреплены и в Декларации о принципах международного права, одобренной Генассамблеей ООН в 1970 году, а также в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в Хельсинки в 1975 году.

Осуществление права народов на самоопределение не может быть бесконфликтным. Так, оно, по видимости, находится в неустранимом противоречии с другим принципом международного права — принципом уважения территориальной целостности государств. Это, однако, не так.

Диалектика этих принципов сложная, большую роль играют конкретные обстоятельства, но в Декларации о принципах международного права зафиксирован принципиальный момент: принцип территориальной целостности или политического единства действует в отношении государств, «соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Разве киевский режим соблюдает этот принцип? Или он соблюдал его до 2014 года?

Итак, поддерживая неприятие незаконной украинской властью самоопределения жителей Крыма и Донбасса, США и Европейский союз действуют в нарушение международного права. А вот действия нашей страны как раз вышеуказанным документам и положениям соответствуют.

Волюнтаристское давление на нас Запада должно рассматриваться именно как волюнтаристское, безосновательное давление. Поддаться ему — значит самим окончательно обрушить остатки правовых подходов в международных делах», — отметил Михаил Демурин.