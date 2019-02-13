Американцы снова рвутся драться с русскими до последнего европейца

Станислав Стремидловский, , 10:49 — REGNUM

Государственный секретарь США Майк Помпео посещением Варшавы, где он сегодня, 13 февраля, принимает участие в конференции по Ближнему Востоку, инициированной Вашингтоном, завершает свое турне по странам Центральной и Восточной Европы. Ранее он посетил Будапешт и Братиславу, где обсуждал двусторонние отношения и комментировал сиюминутные острые международные проблемы.

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем госсекретарь отметил: «Должен сказать главное, я надеюсь, что эта поездка продемонстрирует американское участие в Центральной и Восточной Европе. Госсекретаря не было в Венгрии 8 лет, не было в Братиславе 20 лет. Мы понимаем, что, когда есть вакуум, другие будут стремиться его заполнить, будь то русские или китайцы. Это не в интересах европейской безопасности, это не в интересах американской безопасности. И поэтому среди моих программных заявлений в этой поездке, среди целей миссии была демонстрация неизменной решимости Америки работать вместе со странами Центральной и Восточной Европы, ЕС и НАТО для обеспечения безопасности каждой из наших стран». И действительно, Помпео в Венгрии, Словакии и Польше отпустил несколько критических реплик о России и Китае, в Братиславе он даже сообщил, что российский президент «Владимир Путин намерен подорвать демократии во всем мире». Акцент на Москву и Пекин делали некоторые европейские издания и поддерживающие администрацию Дональда Трампа американские.

Однако больше всего словами госсекретаря о «вакууме» должны будут удивиться в Брюсселе и странах Западной Европы. Откуда же он взялся? Ведь государства Центральной и Восточной Европы давно уже состоят в Европейском союзе, который в чем-то помогал им, в чем-то мешал, но в любом случае сам факт пребывания их в составе ЕС говорит о том, что никакого «вакуума» не было и нет. Похоже, что администрация Трампа возвращается в этот регион не столько для того, чтобы противостоять там русским и китайцам, хотя это тоже имеет в какой-то степени место быть, сколько для другого. «Некоторые политические обозреватели опасаются, что польское правительство рискует еще большей изоляцией в Европе, присоединяясь к Вашингтону в вопросе, где ключевые европейские державы решительно выступают против политики Трампа», — замечает The Associated Press, комментируя согласие Варшавы принять конференцию по Ближнему Востоку. Но не только. В интервью агентству бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявляет, что «Трамп хочет использовать Польшу для развала ЕС, потому что видит в нем главную экономическую угрозу для США», и «в этом смысле американская политика немного похожа на российскую».

Это мнение разделяют многие и в Германии. Кельнский политолог Томас Ягер считает, что Вашингтон использует стремление Польши заполучить постоянную американскую военную базу как мощный рычаг. По замечанию эксперта, любое государство, которое чувствует себя в опасности, «знает лишь один адрес», по которому они могут обратиться, — это США. Американцы в свою очередь используют это, «чтобы разрушить единство ЕС по другим вопросам». Берлин и Париж сталкиваются с попытками Вашингтона уничтожить их бизнес с Ираном и другими странами мира. Немецкая деловая газета Handelsblatt жалуется на двойные стандарты США. Вашингтон готовит новые санкции в отношении России, которые могут быть направлены против торговли российскими государственными облигациями, подчеркивает издание. Европейцев беспокоит, что им придется понести основную тяжесть. Деловые немецкие круги жалуются на то, что американское Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) намеренно создает неопределенность в отношении того, какие операции подпадают под режим санкций, а какие нет: «Немецкие компании, ведущие бизнес в России, говорят о том, что американским конкурентам будет легче преодолеть санкции. Это относится даже к таким чувствительным областям, как добыча нефти и газа».

Некоторые политологи иронично замечают в этой связи, что американцы в очередной раз рвутся драться с русскими до последнего европейца. Вопрос в том, чего ждать в этой связи странам Центральной и Восточной Европы. О новом плане Маршалла для этой части ЕС речи не идет. Помпео, будучи в Будапеште и Братиславе, наговорил такого, что позволило венгерскому изданию 24.hu сделать вывод: «Венгерское правительство оценило то, что доброжелательность американцев можно купить». Достаточно заключить контракты с Вашингтоном на поставку оружия из США. Чем-нибудь подобным, судя по всему, обойдется и Словакия, которую очень волнует американская политика в отношении европейской автомобильной отрасли. Но меньше всего будут удовлетворены поляки, которые рассчитывают на то, что у Вашингтона есть стратегия. Проблема для Варшавы в том, что непонятно, как относиться к обещаниям Помпео. Ведь ряд экспертов называют его «уходящей натурой», пророча скорый уход госсекретаря в отставку. Более того, по поводу Центральной и Восточной Европы молчит сам американский президент.

Его ключевое оружие, которое заставляет вздрагивать политиков в США и за его пределами, «твиттер Трампа», обходит стороной этот регион, освещая преимущественно внутреннюю панораму Соединенных Штатов, Ближний Восток, КНДР, в последнее время еще немного Венесуэлу. Зная мнение хозяина Белого дома хотя бы в «твиттерном» варианте, можно планировать. Потому что даже госсекретарь США посылает сигналы, которые вводят в смущение. На пресс-конференции в Варшаве в качестве примера «неукротимого польского духа» Помпео привел скончавшегося недавно Фрэнка Блейхмана, который в годы Второй мировой войны сражался на территории оккупированной Польши в еврейском сопротивлении, в отряде, который кооперировался с Гвардией Людовой, из которой выросла Армия Людова. В своих мемуарах при этом Блейхман обвинял Армию Крайову в широко распространенном антисемитизме. «Страшная крамола» и «сочувствие преступным коммунистам» для нынешних властей Польши, удар по польскому самолюбию. Так когда же «твиттер Трампа» разъяснит, что Вашингтон планирует делать в Центральной и Восточной Европе, и разъяснит ли в принципе? Или американцы будут молча заполнять «вакуум» в этом регионе, руководствуясь своими тайными целями? Время покажет.