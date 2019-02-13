Деньги на пограничную стену будут получены из других источников — Трамп

Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен найти деньги для строительства пограничной стены без сделки с Конгрессом, об этом он заявил 13 февраля на своей странице в твиттере.

Ранее появилась информация, что предложение, которое Конгресс подготовил Трампу, включает 1,375 млрд долларов на пограничные барьеры, что значительно ниже 5,7 миллиарда долларов, которые он требовал у Конгресса.

«Трудолюбивый сенатор Ричард Шелби представил концепцию и параметры Соглашения о безопасности границ. Рассматривая все аспекты, зная, что это будет связано с большим количеством денег из других источников…» — написал Трамп и добавил, что будут получены «почти 23 МИЛЛИАРДА долларов на пограничную безопасность. Независимо от денег на Стену, она строится, как мы и говорили!».

Сообщение Трампа может быть расценено как признак его готовности прекратить затянувшуюся борьбу с Конгрессом и найти способы привлечь деньги для своего проекта.

Ранее Трамп выдвинул идею объявления чрезвычайной ситуации, позволившей бы ему взять под контроль средства и построить часть стены, но еще не остановился на этом варианте. В Конгрессе надеются, что Трамп пойдет на предложенную сделку. Отсутствие договоренности между Трампом и Конгрессом к этому дню может вновь привести к остановке работы правительства.