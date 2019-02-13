В Литве рассказали, как шпионить, в Якутии – как зарабатывать: Радио REGNUM

Москва, 13 февраля 2019, 08:00 — REGNUM
- В Литве заявили, что Россия моделирует вторжение в страну;
- Путин заметил, что Минниханов не слушал его;
- В Госдуме поддержали законопроект о Рунете;
- СП заявила о бессистемности развития Байкальского региона;
- Министр образования Якутии дал совет тем, кому не хватает денег.
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