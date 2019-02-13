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Стокгольм не ждет вторжений со стороны РФ

Политика

Власти Швеции не считают действия и намерения России угрожающими

Стокгольм не ждет вторжений со стороны РФ
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Швеции

Стокгольм, 13 февраля 2019, 05:42 — REGNUM  Угрозы российского вторжения в Швецию нет, заявила шведский министр иностранных дел Марго Валльстрем, пишет Dagens Nyeheter.

По ее словам, шведские власти, оценивая ход военных российских маневров в Балтийском море, не считают действия и намерения Москвы угрожающими.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Шведском институте оборонных исследований заявили, что Москва готовится к региональным и долгим войнам против возможных противников — Китая или НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции рассказали о «готовящейся к войне» России

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Скандинавия и НАТО
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