Стокгольм не ждет вторжений со стороны РФ

Стокгольм, , 05:42 — REGNUM Угрозы российского вторжения в Швецию нет, заявила шведский министр иностранных дел Марго Валльстрем, пишет Dagens Nyeheter.

По ее словам, шведские власти, оценивая ход военных российских маневров в Балтийском море, не считают действия и намерения Москвы угрожающими.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Шведском институте оборонных исследований заявили, что Москва готовится к региональным и долгим войнам против возможных противников — Китая или НАТО.

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