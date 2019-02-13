Бестолковое законотворчество — большая проблема Казахстана

Марат Шибутов, 13 февраля 2019, 08:32 — REGNUM
Одной из главных задач государственного аппарата является законотворчество, однако если неправильно его применять, оно становится его главной проблемой самого аппарата. Надо отметить, что, с одной стороны, постоянное изменение законодательства нужно, потому что мир перманентно меняется — по внутренним для страны причинам, по внешним, по технологическим, по экономическим, по социальным и т.д. Но с другой стороны, если правила игры постоянно меняются, то как в нее играть?
Я проанализировал динамику принятия правовых актов по базе данных с 1990 года по 2018-го. Даже если принять за гипотезу, что многих документов 90-х годов в базе нет, то всё равно виден случившийся в 2008 году рывок в количестве принимаемых ежегодно документов.
Если раньше в год принималось 2−3 тысячи правовых актов, то затем их количество выросло до 7, потом до 13 тысяч, а сейчас стабилизировалось на примерно 10 тысячах в год. Но что такое 10 тысяч актов в год? Это по 40 актов в день, и реально это очень много, даже если учесть, что они принимаются разными ведомствами и на разных уровнях.
Я еще взял и по состоянию на 1 декабря 2018 года посмотрел, какое количество версий разных правовых актов сейчас имеется в базе. Взял для анализа наиболее важные законодательные документы — кодексы, часть конституционных законов и одни из самых важных просто законов.
Потом посчитал количество дней (в Excel у данной функции 360 дней в году, если что) и поделил на количество версий. Ну и в результате получился период изменений для каждого документа — сколько он остается неизменным.
Начнем с кодексов. Данные по 19 действующим казахстанским кодексам собраны в таблице № 1. Меньше всего версий у 2 кодексов — «О недрах и недропользовании» и «О таможенном регулировании» — по 4. На мой взгляд, тут 2 причины — первая, они одни из самых поздних по времени принятия, так как были приняты в конце декабря 2017 года, а во-вторых, там слишком тяжело вносить изменения потому, что у недропользователей хорошие юристы, а таможенные дела теперь должны соотноситься с документами ЕАЭС.
Таблица № 1. Количество версий кодексов
№ общ
Законодательный акт
Дата принятия
Кол-во версий
Период без изменений, дней
1
|О недрах и недропользовании. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК.
27.12.2017
4
84
2
|О таможенном регулировании в Республике Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК.
26.12.2017
4
84
3
|О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс). Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК.
25.12.2017
10
34
4
|Трудовой кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.
23.11.2015
13
84
5
|Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК.
31.10.2015
13
85
6
|Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК.
29.10.2015
29
38
7
|Об административных правонарушениях. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.
05.07.2014
86
18
8
|Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V ЗРК.
05.07.2014
22
72
9
|Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК.
04.07.2014
31
51
10
|Уголовный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК.
03.07.2014
28
57
11
|О браке (супружестве) и семье. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV.
26.12.2011
26
96
12
|О здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV.
18.09.2009
73
45
13
|Бюджетный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV.
04.12.2008
113
32
14
|Экологический кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212.
09.01.2007
66
65
15
|Водный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481.
09.07.2003
59
94
16
|Лесной кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003
08.07.2003
32
173
17
|Земельный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442.
20.06.2003
91
61
18
|Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Кодекс Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409.
01.07.1999
106
66
19
|Гражданский кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII
27.12.1994
127
68
Больше всего версий у нашего многострадального Гражданского кодекса — 127 штук, затем у Бюджетного — 106 версий. Это тоже ведь составляет огромную проблему, потому что по одному кодексу живет весь бизнес, а по второму всё государство.
Посмотрим, какие кодексы наиболее стабильные, а какие нет. Реже всех меняется Лесной кодекс, причем с большим отрывом от конкурентов — он меняется раз в 173 дня, то есть примерно раз в полгода, а самый нестабильный — это Кодекс об административных правонарушениях, который меняется раз в 3 недели. Медианный период без изменений для кодексов 65 дней, то есть 2 месяца.
Для сравнения с кодексами я взял важные конституционные законы, и обнаружилась интересная закономерность. Больше всего версий законов о выборах и о судьях — 23 и 16, а вот о государственных символах имеет всего 5 версий. Причем обратим внимание, что законы о президенте, правительстве, парламенте, конституционном совете имеют мало версий и меняются раз в несколько лет. То есть при желании вполне можно так писать законы, чтобы их надо было менять всего раз в 2−3 года, а не каждые 2 месяца.
Таблица № 2. Количество версий некоторых конституционных законов
№ общ
Законодательный акт
Дата принятия
Кол-во версий
Период без изменений, дней
1
|О государственных символах Республики Казахстан. Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года N 258.
04.06.2007
5
827
2
|О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан. Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года N 132.
25.12.2000
16
404
3
|О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы. Конституционный закон Республики Казахстан от 20 июля 2000 года N 83-II.
20.07.2000
8
826
4
|О Конституционном Совете Республики Казахстан. Конституционный закон Республики Казахстан от 29 декабря 1995 г. N 2737.
29.12.1995
7
1179
5
|О Президенте Республики Казахстан. Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года N 2733
26.12.1995
10
826
6
|О Правительстве Республики Казахстан. Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 г. N 2688.
18.12.1995
8
1033
7
|О республиканском референдуме. Конституционный Закон Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года N 2592.
02.11.1995
5
1662
8
|О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов. Конституционный закон Республики Казахстан от 16 октября 1995 года N 2529.
16.10.1995
10
833
9
|О выборах в Республике Казахстан. Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года N 2464
28.09.1995
23
363
Правда, чемпион по стабильности, закон «О республиканском референдуме», так редко меняется, видимо, потому, что уже много лет референдумов у нас просто нет.
И, наконец, я взял несколько законов, которые регулируют весьма существенные сферы жизни людей, и посмотрел, как они меняются. Тут получилось как и с кодексами — у закона о банках 116 версий, а меньше всего версий у закона о профсоюзах.
Таблица № 3. Количество версий некоторых законов
№ общ
Законодательный акт
Дата принятия
Кол-во версий
Период без изменений, дней
1
|О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444
31.08.1995
116
72
2
|Об акционерных обществах. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415
13.05.2003
55
102
3
|О государственной службе Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК.
23.11.2015
8
136
4
|О некоммерческих организациях. Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142.
16.01.2001
46
140
5
|О жилищных отношениях. Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94
16.04.1997
60
130
6
|О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148.
23.01.2001
92
70
7
|О политических партиях. Закон Республики Казахстан от 15 июля 2002 года N 344.
15.07.2002
10
590
8
|О профессиональных союзах. Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 211-V ЗРК.
27.07.2014
6
261
9
|Об органах внутренних дел Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V ЗРК
23.04.2014
17
98
10
|О транспорте в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года N 15
21.09.1994
52
168
11
|Об автомобильном транспорте. Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N 476.
04.07.2003
48
116
12
|О железнодорожном транспорте. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года N 266
08.12.2001
54
113
Из данный выборки самый стабильный — закон о политических партиях — он меняется раз в почти 2 года, а самый нестабильный — закон о местном государственном управлении и самоуправлении, меняющийся раз в 2 месяца. В среднем такие вот законы меняются раз в 4 месяца.
Как видно, существенные изменения в основополагающие правовые акты Казахстана вносятся каждые 2−4 месяца, количество правовых актов просто огромное, и они постоянно меняются. Наиболее стабильными правовыми актами являются или те, которые описывают сферу, в которой нет конкуренции, или те, которые описывают центры силы, являющиеся субъектами, а не объектами изменений. Если в сфере или отрасли постоянно сталкиваются интересы разных групп, ведомств, кланов, то там будет постоянная борьба лобби за изменение правил игры.
Из этого следуют следующие последствия разного свойства:
- Государственный аппарат тратит существенную часть своей работы на производство новых и переделку старых правовых актов, при этом большей части этой работы можно было бы избежать, если бы заранее сделать акт высокого качества, а не впопыхах и к определенной дате. С другой стороны, постоянное ведомственное законотворчество является следствием бюрократической логики борьбы за полномочия — чем больше, тем лучше.
- В настоящее время институты экспертизы нормативных правовых актов на всех стадиях работают явно недостаточно хорошо и поэтому пропускают большое количество «сырых» правовых актов, которые потом приходится постоянно править, потому что они не соответствуют реальности или сами устраивают проблемы
- Крайне необходим более строгий контроль над работой межведомственной комиссии по законодательству, которая и является в Казахстане уже многие годы основным законотворческим органом. Как видно, она не может сопротивляться безудержному ведомственному законотворчеству.
- Необходимо два предохранительных механизма против постоянного вала плохо подготовленных правовых актов — определенной продолжительности мораторий на изменения для новых правовых актов и механизм авторства самих правовых актов и тех, кто туда вносит оправки. И то, и другое может снизить ретивость и повысить качество работы. Отдельно надо запретить ведомству писать и править законы о себе — это должны делать другие ведомства или, лучше всего, парламент.
- По всей видимости, достигнут определенный предел скорости появления новых правовых актов — если его еще наращивать, сам государственный аппарат не сможет за ним успевать, что приведет к постоянным ошибкам среди судей, и в исполнительной власти тоже. Как минимум надо его снижать раза в 2−3, потому что представительная ветвь власти, бизнес и общество уже безнадежно за ними не успевают
- Необходимо больше включать в обсуждение и экспертизу правовых актов негосударственные организации и больше платить подрядчикам за ведомственную экспертизу, чтобы их заключения носили не формальный характер
- Единственная положительная вещь в этом есть для нашей многочисленной армии юристов — с такой системой производства и внесения поправок в правовые акты они никогда не останутся без работы. Вы скажите — зачем это писать, но мне просто хотелось закончить эту статью на хоть чём-нибудь положительном.
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