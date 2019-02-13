Пушков: Разумные решения в мировой политике перестали быть нормой

Москва, , 03:29 — REGNUM В международной политике разумные решения перестали быть нормой, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Нам необходимо сменить оценки и критерии: принятие разумных решений в международной политике уже не норма, их осталось совсем мало. Количество плохих решений сильно превышает количество хороших. Фейк-ньюс вступают в серьезную борьбу с достоверной информацией. Печально», — заявил сенатор.

Пушков подчеркнул, что в современном мире люди начали утрачивать человечность и идут к цели несмотря ни на что и без возможности достичь компромисса. По словам сенатора, «ценности» заняли место противоборствующих идеологий и сами стали идеологиями.

Отметим, эксперты констатируют усиление информационной войны, роль агрессора в которой выполняют Соединенных Штаты. Российский МИД не раз заявлял, что отношения с США находятся не в лучшей фазе. Те же выводы звучат со стороны союзников России, в частности Китая, который Вашингтон всё чаще объявляет своим врагом, впрочем, как и Москву.

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