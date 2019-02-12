Мадагаскарский мятеж

Александр Шпунт, , 21:35 — REGNUM

В минувшие выходные переизбранный несколько недель назад малагасийский президент Андри Раджоэлина выступил с пламенной речью на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе, которая стала главным предметом обсуждения политических аналитиков не только на Черном континенте, но и в европейских и североамериканских столицах.

«Мадагаскар намерен восстановить свое место на африканском континенте», — довольно прозрачно заявил свои амбиции глава государства Мадагаскар, понимая под этим свои личные позиции в общеафриканской политике.

Ставку Андри Раджоэлина сделал на прямое обращение к африканцам через головы национальных правительств с безудержно популистскими тезисами, произносить которые на саммите Африканского союза было на грани политического приличия.

«Необходимо…осудить жестокий парадокс, жертвой которого является Африка: быть таким богатым и в то же время таким бедным… ненормально и неприемлемо, что 50% мировых запасов золота находятся на африканском континенте, а у нас нет золотых запасов…» — из тезисов такого рода и состояло, главным образом, выступление президента Раджоэлины.

Или вот так:

«Нормально ли, что африканский континент является крупнейшим экспортером какао, в то время как крупнейшие страны-производители шоколада в мире даже не имеют ни одного ствола дерева какао».

Это действительно так. Например, Кот-д'Ивуар поставляет на мировой рынок 31% какао, Гана 19%, Нигерия 8%, Камерун 6%. Вот только от мешка с сырыми зернами какао до шоколадки «Линд» в европейском магазине или конфет «Мишка на севере» в русском — дистанция астрономическая.

Президент Андри Раджоэлина мало говорил о Мадагаскаре и много, пафосно — о всей Африке.

«Долгое время Африке приходилось воевать, ждать, а иногда и лишаться своих ресурсов и земли. Боль в сердце наших стран и народов была очень сильной… Я говорю от имени … целого поколения, великой семьи Африки, заявляя сегодня, что рост Африке не дадут [только] дебаты, [обсуждения] должны быть преобразованы в конкретные, измеримые и поддающиеся количественной оценке действия…» — а это уже была прямая атака на «устаревших», африканских лидеров, собравшихся на саммит в Аддис-Абебе.

Прямая атака, адресатом которой были их избиратели.

Программное выступление на саммите Африканского союза пришлось примерно посредине между двумя знаковыми датами в личной политической биографии Андри Раджоэлины. Меньше месяца назад, 19 января, Андри Раджоелина был приведен к присяге в качестве президента Мадагаскара после его победы над давним соперником Марком Раваломанана в финальном туре президентских выборов в прошлом месяце. Другой юбилей в марте — десять лет, как Андри Раджоелина стал фактическим главой малагасийского государства.

В марте 2009 года военные заставили президента Марка Раваломанана уйти в отставку и отправиться в изгнание в ЮАР. Но уже через несколько дней мятеж захлебнулся, и лидером так называемого «переходного» правительства в возрасте всего лишь 34 лет стал Андри Раджоелина. Политические партии, выступавшие против Раваломананы, объединились вокруг него как вокруг наименее сильного игрока, обладающего при этом харизматической личностью в глазах малагасийцев — Раджоелина когда-то был популярной фигурой шоу-бизнеса, затем вел успешный медиа-бизнес. Тогдашних партийных бонз успокаивало, что ему не хватало политического багажа других потенциальных лидеров.

Однако Раджоэлина быстро накопил вес и связи, чем испугал тех, кто делал ставку на его политическую неопытность. Тогда же, десять лет назад, между ним и Африканским союзом возникла глубокая личная неприязнь.

Африканский союз в 2009-м осудил его приход к власти как «неконституционный» государственный переворот и приостановил членство Мадагаскара, а лично Раджоэлине запретили выступать на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Это означало серьезный экономический вызов правлению молодого лидера: в течение срока нахождения у власти его предшественника до 70% государственного бюджета приходилось на международную помощь, которая как раз шла по линии ООН. Что еще хуже, Раджоэлина пришел к власти во время глобального экономического спада.

Недоброжелатели говорят, что Раджоэлина усугубил ситуацию, подорвав демократические институты Мадагаскара. Придя к власти, он распустил обе палаты парламента. И хотя он обещал провести президентские выборы в течение года или двух (обещания были разными), его «переходное» правление продлилось пять лет. Хотя прямых обвинений не было, критики говорят, что в те годы Раджоэлина сидел в центре криминальной паутины, простирающейся от национальных парков страны до концессий Китая на малагасийской территории.

Зажатый в тиски бойкотом тяжеловесов из Африканского союза, взявший в свои руки руководство страной молодой бизнесмен с небезупречным прошлым Андри Раджоэлина пошел на решительные, даже агрессивные перемены. Тогда еще глава переходного кабинета нарушил жесточайшее табу спонсоров из всяких фондов и центров защиты дикой природы от населения стран, где эта природа, собственно, и существует, когда в августе 2009 года издал новый чрезвычайный закон, позволяющий лесным баронам экспортировать палисандр «для того, чтобы успокоить экономическую ситуацию». Позднее он отменил эту меру, но к тому времени экономика уже отошла от края катастрофы.

Визг, поднявшийся в европейских и американских салонных изданиях, близких к экологическим снобам, никак не помог главному политическому противнику молодого лидера, свергнутому военными Марку Раваломанана. Будучи вынужденным покинуть страну в начале 2009 года, бывший президент Марк Раваломанана провел последнее десятилетие, пытаясь вернуться к власти — только для того, чтобы проиграть в президентских выборах в прошлом месяце.

Те же меры, что спасли Мадагаскар от гуманитарной катастрофы, сделали Андри Раджоэлину личным врагом всего западного экологического лобби. «Нешнл Джиогрэфик» опубликовал длинную историю о кризисе розового дерева, в котором повинен лично бессердечный диктатор. Палата представителей США приняла резолюцию, призывающую к прекращению незаконных рубок; ООН поместила восточные тропические леса Мадагаскара в свой список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Глава «переходного правительства» ушел с поста в 2014-м, поддержав на первых после восстановления избирательного процесса выборах победителя (многие утверждают — своего ставленника) Эри Раджанаримампианину. А в прошлом году, когда его возвращение к легитимной власти уже не вызывало так много вопросов, Андри Раджоэлина выдвинулся уже в легитимно избранные президенты.

Западные спонсоры и бонзы из Африканского Союза были в ярости. Дошло до того, что экологическое лобби напрямую вступило в политическую борьбу против Раджоэлины в избирательной кампании прошлого года. «Победа Раджоэлина будет означать экологическую катастрофу и удар по выживанию природы», — вещал Уильям Лоранс, эколог тропического леса в Университете Джеймса Кука в Австралии в статье в «Аль-Джазире».

В первом туре президентских выборов на Мадагаскаре 7 ноября 2018 приняли участие 35 кандидатов. Раджоэлина и Раваломанана, как и два его основных оппонента — хорошо известных и хорошо финансируемых бывших президентов страны — в совокупности получили около 75 процентов голосов, легко опередив действующего президента Хери Раджанаримампианину и выдвинувшись на второй тур 19 декабря. Ни один кандидат не согласился обнародовать свои финансы — несмотря на просьбу «Транспэрэнси» — так что неизвестно, сколько они потратили и из каких каналов они получили финансирование.

Раджоэлина провел крепкую, хорошо организованную кампанию. Его команда использовала пять вертолетов, чтобы пересечь страну, раздавая футболки и другие подарки. В Антананариву, столице, они платили местным жителям от 7500 до 15 000 ариари (примерно от 2 до 4 долларов) в день за то, чтобы избиратели надевали футболки с надписью «Раджоэлина», даже не требуя от них агитации.

«Я был впечатлен уровнем организации», — рассказывал в своих комментариях в аналитических изданиях США Ричард Маркус, профессор международных исследований в Государственном университете Лонг-Бич (Калифорния). Профессор Маркус исследовал политику Мадагаскара в течение трех десятилетий и был в стране во время избирательного сезона. «Мы никогда не видели такого [проявленного] организационного потенциала на предыдущих выборах» — говорил Ричард Маркус, удивленный необычным для Африки уровнем работы штаба.

Усилия окупились на выборах, где Раджоэлина получил почти 56 процентов голосов против 44 процентов Раваломананы. Раваломанана обратился в Верховный суд Мадагаскара, сославшись якобы на сотни случаев фальсификаций на выборах по всей стране. Но 8 января суд постановил, что даже если претензии будут проверены, их будет недостаточно, чтобы изменить результат выборов, поскольку Раджоелина опередил оппонента на более чем 500 000 голосов.

Сейчас Андри Раджоэлине всего 44 года, он избран демократическим путем и у него есть возможность начать следующий этап политической карьеры.

Речь на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе стала началом этого этапа, показав, что малагасийский политический горизонт для амбициозного лидера уже пройденный этап. В его планах лидерство в масштабах всего континента.