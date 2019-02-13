А как же «агрессия»? Объем торговли между Украиной и Россией вырос

Киев, , 07:01 — REGNUM Объем торговли между Россией и Украиной продолжает увеличиваться, как показывает статистика за 2018 год. Почему так происходит и как этот факт сочетается с широко разрекламированной антироссиийскостью официального Киева, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

Экономические связи, оставшиеся России и Украине от советского периода, сильны настолько, что никакими антироссийскими заклинаниями уничтожить их не удается. За 11 месяцев 2018 года Украина ввезла из РФ товаров на 7,4 млрд долларов, на 17% превысив показатели 2017 года (хотя Россия закупила у Украины всего на 3,3 млрд долларов, сократив показатель на 7% по сравнению с предыдущим годом). И всё же, несмотря на небольшое снижение ввоза украинских товаров, торговля между двумя странами остается весьма интенсивной.

То же можно сказать и про инвестиции, которые приходят на Украину большей частью снова из «страны-агрессора». За первое полугодие 2018-го инвестиции из РФ составили на Украине 436 млн долларов, что составило больше трети общего объема. Вот такая вот «война».

Приведенная информация является той, которую стараются не замечать, а если задать прямой вопрос высшему руководству Украины, то в ответ можно получить напоминание о полном прекращении закупок газпромовского газа. Кстати, газ у «Газпрома» продолжает исправно закупаться, только поступает на Украину через европейских посредников. Даже гастарбайтеров в Россию с Украины едет больше, чем в Европу.

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