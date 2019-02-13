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Какую позицию заняли США по Курилам на Ялтинской конференции

Политика

Поддерживая японские незаконные притязания на Курильские острова, нынешние американские власти предают память своего великого президента

Какую позицию заняли США по Курилам на Ялтинской конференции
Черчилль, Рузвельт и Сталин. Ялтинская конференция. 1945

Южно-Сахалинск, 13 февраля 2019, 06:05 — REGNUM  12 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция, в которой участвовали главы великих держав — Сталин, Рузвельт и Черчилль. О том, как эта проходившая в Крыму конференция повлияла на Курильские острова, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Перед началом конференции Сталин знал, что Рузвельт крайне заинтересован во вступлении СССР в войну с Японией, но никакие условия на тот момент еще не были обсуждены, и оставалась непонятной реакция американского президента на советские предложения. Позиция, проявленная США в ходе обсуждения, состояла в том, что СССР должен вернуть себе южную часть острова Сахалин и все Курильские острова. Сталин воспринял эту точку зрения крайне позитивно и даже сказал, что Рузвельту удалось реабилитировать США за их поведение на Потсдамской конференции 1905 года, когда позиция США была весьма прояпонской.

Так что использование надуманной «курильской проблемы» в качестве мины замедленного действия в отношениях СССР и Японии никакого касательства к высказанным намерениям не имеет, а является инициативой американского госдепартамента, которую начал осуществлять сменивший Рузвельта Трумэн. Ныне же, поддерживая Японию в ее незаконных претензиях на российские Курилы, США предают память и слова собственного президента.

Читайте подробности: Курилы вернулись в «родную гавань» через Крым

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