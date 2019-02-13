Экономика Донбасса: мрачные прогнозы оказываются пустой пропагандой

Луганск, , 04:15 — REGNUM В 2019 году впервые был принят годовой бюджет ЛНР и ДНР, которые до сих пор были вынуждены сверстывать не более чем квартальные бюджеты. О том, какие тайны обнаружились в бюджетах народных республик и какова перспектива их развития, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук.

Опубликованная информация о бюджетах народных республик не отличается детализацией, это и понятно, исходя из истории их образования и современности. Противостояние же с Украиной, включая необходимость поддержания собственных вооруженных сил на достаточном уровне, так же является поводом для засекречивания определенных аспектов.

Тем не менее все крики о полном финансовом провале ЛДНР — не более, чем пропаганда и фантазия. Донбасс всегда был наиболее богатым регионом Украины, на него приходилось порядка 25% валютных поступлений, причем угледобывающая отрасль и крупная промышленность ЛДНР продолжает трудиться и давать прибыль. Так что тем, кто по инерции продолжает громко рассуждать о «сдаче Донбасса», стоит обратить свой взгляд на реальные цифры.

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