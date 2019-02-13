Строительная инициатива властей Москвы разозлила жителей Юго-Запада

Москва, , 02:13 — REGNUM Пример «развития» московского метро показывает, как мнимая забота об удобствах горожан маскирует чиновничьи планы по вытеснению нормальной застройки прибыльными объектами. О том, чем грозит безудержное следование принципу выгоды в ущерб нуждам горожан и как справиться с этой напастью, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Новый протест жителей Юго-Запада Москвы вызван строительством новой ветки метро, особенное недовольство граждан обернулось против запланированных на этой ветке транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Казалось бы, ситуация определенно странная — ведь развитие метрополитена поможет гражданам, а не помешает им, но, как показала практика последних лет, ТПУ новых станций метро быстро становится агрессивными чужаками, захватывая автостоянки, гаражи, места озеленения и вклиниваясь в городскую среду очередными торговыми центрами, смысла в которых становится всё меньше. Каждый ТЦ создает для окружающих его территорией целое море проблем, в случае же упомянутых протестов на Юго-Западе Москвы дело усугубляется еще и желанием властей построить новые здания районных судов, для чего планируется снести законные гаражи, простоявшие здесь не один десяток лет.

Мнение же общественности как будто нарочно игнорируется чиновниками, торопливо возводящими финансово объемные прожекты. За постсоветскую историю Россия так и не создала важнейший демократический инструмент — общественный контроль, включающий независимую экспертизу, а ведь без него российские города так и останутся под угрозой очередных непродуманных реноваций, реконструкций, опасных строительств и прочих чиновничьих инициатив, включая печально известную мусорную проблему.

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