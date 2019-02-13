Остановит ли Трампа череда неудач?

Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Первый месяц наступившего года стал для американского президента периодом крупных неудач. О том, почему политические события развиваются в США так, как будто Дональд Трамп уже списан своими соратниками как бывший лидер, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Череда провалов или отсутствие заявленных целей — так можно охарактеризовать то, что творится с планами Трампа в 2019 году. Поспешное признание в качестве «законного президента Венесуэлы» Хуана Гуайдо, хотя Николаса Мадуро поддерживают все основные государственные структуры и политические силы, стало только первым промахом. Дальше — оказавшее, пожалуй, большее влияние на реноме Трампа, решение по «шатдауну» правительства, которое было воспринято большинством экспертов как убедительная победа президентских оппонентов. И, наконец, «победа» в торговой войне с Китаем, вопиюще неубедительная в ситуации, когда экономический рост Китая продолжает значительно опережать американский.

В соответствии с этими «достижениями» складывается и отношение к Трампу со стороны его противников и даже тех, кто еще числится в рядах союзников. Тем не менее перехватить инициативу, несмотря на все неудачи президента, его оппонентам удастся только после напряженной борьбы, ведь масштаб изменений, привнесенных Трампом в американскую политику, весьма велик.

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