В Турции пробуждают фантомы распада

Станислав Тарасов, , 12:19 — REGNUM

В Турции почтили 101-ю годовщину кончины 34-го правителя Османского государства — султана Абдул-Гамида II (1876−1909 годы). В районе Чемберлиташ в Стамбуле состоялась церемония поминовения.

До недавнего времени в турецких путеводителях о местах захоронений османских султанов указаний на могилу Абдул-Гамида II не значилось. Разве что специалистам было известно, что на улице Divan Yolu находится мавзолей султана-реформатора Махмуда II. Именно там позже появились гробницы Абдул-Азиза и Абдул-Гамида II, сына и внука Махмуда II. В 1909 году реформаторы-младотурки сбросили с престола Абдул-Гамида ІІ и отправили его в ссылку в Солоники. На престол был поставлен его брат, Мехмед V, последний султан Османской империи. Дальше много неясностей. Одни турецкие историки утверждают, что Абдул-Гамид ІІ умер в 1918 году при загадочных обстоятельствах в ссылке (есть версия, что он был отравлен), а его тело было перевезено в Стамбул. Другие считают, что по каким-то неведомым причинам Абдул-Гамида ІІ тайно вернули в 1918 году в Стамбул, где держали в заключении и где он скончался.

Когда на политической карте мира Османскую империю сменила укороченная Турецкая республика, отношение пришедших к власти кемалистов к османским султанам было такое же, как у большевиков к русским царям: позади в истории все плохо, впереди — все хорошо. Для Ататюрка и кемалистов «кровавый султан» был главной причиной падения Османской империи, его правление — одной из мрачнейших страниц турецкой истории. За султаном Абдул-Гамидом ІІ надолго закрепился образ «кровавого султана» за жестокое подавление армянских бунтов, отказ от конституционализма, организацию невиданной цензуры, различных сыскных мероприятий и тому подобного. Мы не будем сейчас подробно описывать период правления этого османского султана, на долю которого выпала огромные исторические испытания, когда империя неумолимо катилась к своему распаду. Отметим наиболее важные вехи.

В 1875 году государство было объявлено банкротом. На Балканах поднялась волна народно-освободительного движения. В 1877 году разразилась русско-турецкая война, в результате которой Османская империя потерпела поражение и была вынуждена уступить России значительные территории. Султан отменил конституцию и на 30 лет распустил парламент. Активно развивалось движение младотурок, а среди этнических меньшинств, не только христианских, появились ориентированные на создание автономий или независимых государств партий. В то время почти все государства Европы и огромная часть османского политического класса выступали с требованиями проведения реформ. Но каких? Так называемая «европеизация» эпохи танзимата, введение либерального курса в экономику и определенная демократизация общественно-политической жизни вели не к укреплению империи, а ее распаду. Кстати, с высоты исторического времени распада Османской и Российской империй, затем распада СССР, эпоха Абдул-Гамида II начинает восприниматься иначе, чем ранее она рисовалась в западной и советской историографии.

Так возникает вопрос: существовал ли у Абдул-Гамида II ресурс, с помощью которого он мог укрепить внутриполитическую стабильность Османской империи, если султану не удавалось превратиться в конституционного правителя по европейскому образцу? Султан стал искать его в попытках нейтрализации вожаков младотурок, которые устраивали против него различные заговоры, в смене государственной идеологии через перевод ее в сторону панисламизма, демонстрируя приверженность традиционной мусульманской государственной модели — халифату. Султан намерен был выступать в собственной стране и за ее пределами и как падишах турок, и как халиф вселенской мусульманской общины (уммы). Было объявлено, что конституционализм — это институт западной политической культуры, составная уклада жизни «неверных». Абдул-Гамид II запретил ввоз печатных книг из Европы (художественной литературы, исторических сочинений, трудов по социологии). Власти требовали изучения религии в новых профессиональных учебных заведениях.

Как халиф, верховный духовный владыка, Абдул-Гамид II всемерно заботился о том, чтобы обыденное сознание правоверных-подданных определяли заповеди веры, традиционная мусульманская обрядность. При непосредственном покровительстве султана активизировались последователи мистического течения в исламе — суфии. В этом была своя логика, ведь в период правления Абдул-Гамида II европейские территории были потеряны, империя стала преимущественно мусульманской. Однако, на наш взгляд, такой разворот был запоздалым, для его практической реализации необходимо было историческое время, которого у султана не хватило, отчего он проиграл эту схватку. И все описанное могло бы представлять только академический или познавательный интерес, если бы не одно важное обстоятельство. При президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане стал возрождаться культ Абдул-Хамида II.

Этому султану стали посвящаться многочисленные исторические монографии, сотни статей, снят даже многосерийный телесериал. Создается образ «праведного мусульманского правителя, который возродил духовное значение халифата и всеми силами боролся за сохранение османского государства от распада и посягательств внешних и внутренних врагов». При этом Эрдоган призывает соотечественников не забывать об истоках государственности, о периоде османского правления, продолжавшемся более 600 лет. Выступая год назад во дворце «Йылдыз» (Звезда) в Стамбуле на мероприятии, посвященном столетию кончины Абдул-Гамида II, президент указал на необходимость всестороннего изучения и учета многовекового опыта Османского государства. По его словам, «история Турции начинается не с 1923 года, когда была объявлена Республика».

В этой связи многие турецкие эксперты считают, что Эрдоган, которого за глазами называют Абдул-Гамидом III, черпает политическое вдохновение из эпохи Абдул-Гамида II, которого называет «одним из самых важных, самых прозорливых и наиболее стратегически мыслящих людей, которые оставили свой след в национальной истории в последние 150 лет». Но история — оружие опасное и обоюдоострое. Одно дело, когда современный правитель черпает идеи из образов действительно успешно правивших предшественников. Другое, когда предпринимаются попытки примерять исторические одежды тех, с кем связывают периоды острейших кризисов и безуспешной борьбы за сохранение национальной государственности. Что всё это значит?