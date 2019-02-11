Хорошая мина при плохой игре: эксперт о военных учениях в Венесуэле

Каракас, , 12:12 — REGNUM Николас Мадуро проводит учения, чтобы продемонстрировать свой контроль над армией, но с учетом всех обстоятельств его действия — это создание хорошей мины при плохой игре, отметил обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 11 февраля, комментируя начало крупнейших гражданско-военных учений в истории Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в учениях должны принять участие как регулярные вооруженные силы, так и народное ополчение. Перед началом учений президент Венесуэлы ознакомился с новыми образцами военной техники, в том числе российского производства. Также Мадуро анонсировал закупки новейшего вооружения для обороны страны от тех, кто «пытается ей угрожать».

«Судя по всему, столь крупные военные учения в Венесуэле проводятся в это сложное время с целью продемонстрировать наличие контроля над армией президентом Николасом Мадуро.

При этом надо учитывать, что его заявление о закупке современного вооружения может ещё больше накалить ситуацию — в стране сейчас полный экономический коллапс.

Понятно, что в целом происходящее скорее хорошая мина при плохой игре — даже заметная часть государственных счетов уже не подконтрольна Мадуро», — отметил Леонид Нерсисян.