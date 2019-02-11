Понедельник, 11 Февраля 2019 года
12:14:46 МСК

Конгрессмен объяснила юному блогеру, почему ее надо бояться

Политика

Затроллил

Вашингтон, 11 февраля 2019, 12:14 — REGNUM  Конгрессмен-демократ Нидия Веласкез ответила 16-летнему блогеру словами о том, что он имеет повод ее бояться. Причиной стало высказывание Си Джей Пирсона о демократах, опубликованное на его странице в твиттере. Пирсон, называющий себя «непримиримым республиканцем», обсуждая послание Дональда Трампа к Конгрессу США, написал:

«Александрия Оказио-Кортез говорила во время [его] речи, а женщина рядом с ней все пыталась смотреть в другую сторону».

Сообщение, которое сопровождалась смайликами «смеюсь до слез», разозлило упомянутую в нем «сидящую рядом женщину», которой была конгрессмен Веласкез. В ответном сообщении она написала:

«Привет, Пирсон, я не «женщина рядом с ней». Александрия Оказио-Кортез и я ‑ и миллионы таких, как мы — будущее этой страны. И ты прав, что боишься нас».

Пирсон приобрел свою известность еще в 2015 году, когда критиковал Барака Обаму, и довольно популярен — в твиттере у него более 245 тысяч читателей. Теперь Велакез прибавила ему очков среди его сторонников, юный активист отреагировал на ее ответ сообщением, в котором пишет, что воспринял послание Веласкез как угрозу.

«Однако, если кто и должен бояться, так это сама конгрессмен. Поколение Z уже близко, и с каждым днем все больше и больше американцев просыпаются», отметил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обзоры блогосферы и жизни соцсетей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить