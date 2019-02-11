Конгрессмен объяснила юному блогеру, почему ее надо бояться

Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Конгрессмен-демократ Нидия Веласкез ответила 16-летнему блогеру словами о том, что он имеет повод ее бояться. Причиной стало высказывание Си Джей Пирсона о демократах, опубликованное на его странице в твиттере. Пирсон, называющий себя «непримиримым республиканцем», обсуждая послание Дональда Трампа к Конгрессу США, написал:

«Александрия Оказио-Кортез говорила во время [его] речи, а женщина рядом с ней все пыталась смотреть в другую сторону».

Сообщение, которое сопровождалась смайликами «смеюсь до слез», разозлило упомянутую в нем «сидящую рядом женщину», которой была конгрессмен Веласкез. В ответном сообщении она написала:

«Привет, Пирсон, я не «женщина рядом с ней». Александрия Оказио-Кортез и я ‑ и миллионы таких, как мы — будущее этой страны. И ты прав, что боишься нас».

Пирсон приобрел свою известность еще в 2015 году, когда критиковал Барака Обаму, и довольно популярен — в твиттере у него более 245 тысяч читателей. Теперь Велакез прибавила ему очков среди его сторонников, юный активист отреагировал на ее ответ сообщением, в котором пишет, что воспринял послание Веласкез как угрозу.

«Однако, если кто и должен бояться, так это сама конгрессмен. Поколение Z уже близко, и с каждым днем все больше и больше американцев просыпаются», отметил он.