Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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В Ярославской области уходит директор департамента общественных связей

Политика

Анастасия Костикова переходит на работу в Москву

В Ярославской области уходит директор департамента общественных связей
Иллюстрация: Страница Костиковой в Facebook
Анастасия Костикова

Ярославль, 11 февраля 2019, 11:47 — REGNUM  Директор департамента общественных связей Ярославской области Анастасия Костикова покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правительстве региона и подтвердила сама Костикова.

По данным ИА REGNUM, Костикова переходит на работу в Москву, вероятным местом трудоустройства является Администрация президента России.

Анастасия Костикова родом из Тулы. В Ярославль она приехала работать при губернаторе Сергее Ястребове. Тогда в правительстве области она возглавляла управление массовых коммуникаций, а затем департамент общественных связей. В 2015 году покинула этот пост и перешла на работу в Московскую область. Вернулась после назначения губернатором Дмитрия Миронова на ту же должность.

Костикова считается главным куратором СМИ региона, журналисты отмечают конструктивный характер ее работы, трудоспособность и профессионализм.

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