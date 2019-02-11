В Ярославской области уходит директор департамента общественных связей

Ярославль, , 11:47 — REGNUM Директор департамента общественных связей Ярославской области Анастасия Костикова покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правительстве региона и подтвердила сама Костикова.

По данным ИА REGNUM, Костикова переходит на работу в Москву, вероятным местом трудоустройства является Администрация президента России.

Анастасия Костикова родом из Тулы. В Ярославль она приехала работать при губернаторе Сергее Ястребове. Тогда в правительстве области она возглавляла управление массовых коммуникаций, а затем департамент общественных связей. В 2015 году покинула этот пост и перешла на работу в Московскую область. Вернулась после назначения губернатором Дмитрия Миронова на ту же должность.

Костикова считается главным куратором СМИ региона, журналисты отмечают конструктивный характер ее работы, трудоспособность и профессионализм.