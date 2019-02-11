СМИ: новосибирскую чиновницу отправили в СИЗО, по делу проходят ещё трое

Новосибирск, , 11:36 — REGNUM В отношении главы казённого предприятия Новосибирской области «Хозяйственное управление» Натальи Малиновской возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Об этом сообщает издание Sibnet.ru, со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ.

«Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области», — отмечает СМИ, подчёркивая, что сейчас Малиновская заключена под стражу, и если её вина будет доказана, то ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Как пишет «Коммерсантъ-Сибирь», ссылаясь на свои источники в правоохранительных структурах, Наталья Малиновская проходит подозреваемой по делу о махинациях с поставками запчастей к машинам Toyota Camry из автопарка регионального правительства.

«Речь идёт об автоматических коробках передач и деталях к ним. Предполагаемая сумма хищений, по данным следствия, составила свыше 4,8 млн рублей», — сообщает «Ъ-Сибирь», отмечая, что обвинение ей не предъявлено, но известно, что вместе с ней в деле фигурируют ещё трое человек: два сотрудника хозуправления и руководитель фирмы — поставщика запчастей, которые подозреваются в пособничестве хищению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 8 февраля стало известно о том, что правоохранительные органы задержали директора государственного казенного учреждения Новосибирской области «Хозяйственное управление» Наталью Малиновскую. На тот момент причины задержания не сообщались.

Наталья Малиновская возглавляет государственное казённое учреждение «Хозяйственное управление», которое входит в структуру управделами губернатора и правительства региона, с 2013 года.

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