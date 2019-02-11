Польша «похоронила» планы России в Балтийском море – военный эксперт

Варшава, , 11:31 — REGNUM Планы России на удержание морских транспортных путей в Балтийском море сорваны. По мнению польского военного эксперта Максимилиана Дуры, окончательно эти надежды «похоронило» появление в ВМС Польши дивизиона береговой обороны, оснащённого противокорабельными ракетами.

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«Ракеты NSM дальностью 220 километров позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или из неё по Балтийскому морю», — приводит интернет-издание Defence24 слова эксперта.

Дура отметил, что польские ракеты также осложнят выполнение боевых задач военным кораблям. А вот возможное появление в ВМС Польши новых фрегатов, скорее всего, по мнению военного эксперта, окажется для России даже выигрышным.

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«Если польские фрегаты все же станут каким-то образом помехой для крылатых ракет, россияне, разумеется, в первую очередь постараются её устранить, и возможности для этого у них, к сожалению, есть», — добавляет эксперт, отметив, что эти корабли вряд ли смогут обеспечить эффективную противовоздушную оборону со стороны моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Польше было принято решение пополнить свои военно-морские силы тремя новейшими фрегатами. Речь идёт о реанимации программы строительства боевых кораблей Miecznik, при этом вместо изначально предусмотренных программой корветов решено строить более крупные корабли — многоцелевые фрегаты. Всего их планируется построить три. Каждый из этих фрегатов должен обойтись госбюджету не дороже 2,5 млрд злотых, в целом же общий перерасход средств на эти цели не должен выйти за рамки 12 млрд злотых.

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