Украине нужно полвека, чтобы догнать Польшу — Всемирный банк

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Украинской экономике нужно развиваться минимум пятьдесят лет, чтобы догнать Польшу и около ста лет, чтобы достичь уровня стран Западной Европы, заявил вице-президент Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер, сообщило 11 февраля Польское радио.

По словам чиновника, на Украине три самых богатых человека владеют 6% ВВП страны и концентрация капитала продолжается.

«Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше… Если посмотреть на США — это цифра 1,4% ВВП», — рассказал Мюллер.

По его мнению, в стране сложно проводить какие-либо реформы, пока в ней есть настолько мощные группы влияния. Из-за отсутствия эффективных изменений, Украина оказалась отброшена на десятилетия назад.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины Пётр Порошенко в своей предвыборной программе пообещал подать заявку на вступление Украины в Европейский союз уже в 2023 году. К тому же времени Порошенко надеется получить план действий по членству Украины в НАТО.

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