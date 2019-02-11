Понедельник, 11 Февраля 2019 года
11:55:04 МСК

Индонезия и Нидерланды намерены сотрудничать в сфере «правовой помощи»

Политика

Министр юстиции Индонезии изучил возможность сотрудничества с Нидерландами в правовой сфере

Джакарта, 11 февраля 2019, 11:54 — REGNUM  Министр юстиции Индонезии Ясонна Лаоли на встрече с министром юридической защиты и иностранных дел Нидерландов изучил возможность сотрудничества в области взаимной правовой помощи между странами, сообщает Antaranews.

В ходе двусторонней встречи в начале февраля 2019 года представители правительства Нидерландов взяли на себя обязательство содействовать развитию министерства юстиции Индонезии посредством образовательных программ по законодательному процессу.

Министр Индонезии рассказал о различных усилиях правительства по улучшению доступа к правосудию для всех граждан страны.

Издание отмечает, что в ходе министерской встречи под названием «Справедливость для всех» в Гааге была подготовлена декларация, в которой говорилось о необходимости предпринять конкретные шаги и содействовать доступу к правосудию для всех слоев общества.

В декларации также подчеркивалась необходимость международного сотрудничества и взаимодействия с различными сторонами, чтобы помочь уязвимым слоям общества удовлетворить потребность в правовой помощи в каждой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 года министр юстиции Индонезии Ясонна Лаоли подписал соглашение о взаимной правовой помощи с министром юстиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Швейцария заключили соглашение о взаимной правовой помощи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить