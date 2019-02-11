Индонезия и Нидерланды намерены сотрудничать в сфере «правовой помощи»

Джакарта, , 11:54 — REGNUM Министр юстиции Индонезии Ясонна Лаоли на встрече с министром юридической защиты и иностранных дел Нидерландов изучил возможность сотрудничества в области взаимной правовой помощи между странами, сообщает Antaranews.

В ходе двусторонней встречи в начале февраля 2019 года представители правительства Нидерландов взяли на себя обязательство содействовать развитию министерства юстиции Индонезии посредством образовательных программ по законодательному процессу.

Министр Индонезии рассказал о различных усилиях правительства по улучшению доступа к правосудию для всех граждан страны.

Издание отмечает, что в ходе министерской встречи под названием «Справедливость для всех» в Гааге была подготовлена декларация, в которой говорилось о необходимости предпринять конкретные шаги и содействовать доступу к правосудию для всех слоев общества.

В декларации также подчеркивалась необходимость международного сотрудничества и взаимодействия с различными сторонами, чтобы помочь уязвимым слоям общества удовлетворить потребность в правовой помощи в каждой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2019 года министр юстиции Индонезии Ясонна Лаоли подписал соглашение о взаимной правовой помощи с министром юстиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

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