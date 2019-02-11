Заместителем председателя алтайского правительства стал сотрудник Интер РАО

Барнаул, , 11:02 — REGNUM Губернатор и председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко, избранный в сентября 2018 года, наконец-то определился со своим политическим заместителем. Согласно официальной информации, им стал топ-менеджер «Интер РАО ЕЭС» Денис Губин. И с вверенным ему регионом (судя по биографии) новый чиновник ранее никак не был связан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В энергетической компании Губин работал руководителем направления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями вплоть до февраля 2019 года. Высшее образование получил в Национальном институте имени Екатерины Великой (Москва), трудовую карьеру начал в 1987 году в Институте почвоведения и фотосинтеза Академии наук СССР, а затем работал на географическом факультете Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

«Денис Губин работал на руководящих постах в коммерческих и общественных организациях», — отмечается в официальной информации о его назначении.

Далее из контекста следует, что в течение трёх лет (с 2009 по 2012 год) Губин работал в администрации Президента РФ заместителем начальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике). Затем два года (с 2012 по 2014 год) посвятил работе референта Департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое Правительство», а в течение последующих двух лет (с 2014 по 2016 год) занимал должность заместителя директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

В публичном акционерном обществе «Интер РАО ЕЭС» Губин работал с 2016 года. По поводу этого назначения алтайская общественность весьма активно высказывается в социальных сетях. Причина тому — недавний шпионский скандал.

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«С одной стороны, Губин работал и в управлении внутренней политики администрации президента, и в аппарате правительства РФ, и в одной из структур «Росатома». С другой, последняя запись в его трудовой книжке сделана в госхолдинге «Интер РАО», где Губин являлся руководителем направления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями и откуда после обвинения в шпионаже Карины Цуркан уволилось несколько топ-менеджеров», — комментирует Homo altaensis.

Решение по назначению «варяга» Губина вписывается в HR-стратегию губернатора набирать «сбитых летчиков» на ключевые должности, заметил модератор группы «Барнаул.фм»:

"Географ-почвовед, ставший политтехнологом, это мощно. После скандала с Кариной Цуркан, шпионажем и прослушками, из компании «Интер РАО» побежали люди. Пересидеть темные времена на Алтае — чем не вариант? Этакий ремейк сериала «Домашний арест», — иронизирует канал.

«Понимаю настороженность коллег из соседнего региона. Доводилось встречаться с господином Губиным в бытность его сотрудником администрации президента и обсуждать с ним один вопрос, связанный с Республикой Алтай. Скажем так — это политический менеджер нового поколения, которое любит рассуждать про «эффективность» и демонстрировать ее любой ценой.

Нередко в итоге получается эффектная обложка, а вот с содержанием… не все так однозначно. Так что очень любопытно будет посмотреть на то, как человек такой формации будет работать в Барнауле. Хоть поймем, к чему готовиться в Горно-Алтайске, а то недолог час и у нас кто-то подобный появится», — отметил главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2018 года суд в Москве заключил Цуркан под стражу по подозрению в шпионаже. Она содержится в следственном изоляторе «Лефортово». По версии следствия, обвиняемая передавала румынским спецслужбам информацию об энергоснабжении Донбасса и Крыма.

Формировать новое правительство губернатор Виктор Томенко стал после своего избрания в сентябре 2018 года. Но и спустя полгода далеко не все даже ключевые посты в его команде были заняты. В обновлённом аппарате значатся 13 министерств, 13 управлений и четыре инспекции. Как и в предыдущей модели, созданной предшественником Томенко — Александром Карлиным — губернатором и председателем правительства Алтайского края стало одно лицо.

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