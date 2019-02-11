Льежский фарс под «грузинским национальным соусом»

Андро Малкин, , 12:17 — REGNUM

Встречи в рамках акции «Вместе — домой», которую несколько недель назад, после поражения на выборах президента Грузии кандидата от «Единого национального движения» Григола Вашадзе инициировал находящийся за пределами страны экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, постепенно набирают обороты, и очередной виток акции развернулся в бельгийском городе Льеже, где «националы» и «антинационалы» устроили целый спектакль. Здесь было все — и горячие призывы, и убедительные речи, и «восхищенные и влюбленные» в Саакашвили эмигрантки, и — как всегда — «провокаторы и противники».

Те самые, без которых после прихода к власти «Грузинской мечты» не обходились ни одна акция и ни одно мероприятие «Единого национального движения». Молодчики и девицы, грубые и не очень, напористые и наглые, смеющие сказать «вождю», что они его «не приемлют и не любят», что они его возвращения в Грузию «не хотят». Впрочем, без подобных провокаторов партия Саакашвили не обходилась и в течение всех долгих девяти лет своего правления. Вспомним хотя бы «серию терактов», прогремевших по Тбилиси и всей стране, в результате которых была арестована довольно-таки странная «парочка». А потом правоохранительные органы сообщили, что эта самая парочка «готовила теракты на территории Грузии с оккупированных территорий» и чуть ли не «по заказу самой России».

Но в годы правления Саакашвили главным объектом подобных провокаций был объявленный им же главный враг Грузии — северный сосед, и в результате каждой такой провокации нынешний экс-президент и его соратники настоятельно и наглядно разъясняли гражданам, в чем состоит реальная суть «врага» и какие «злые умыслы» он вынашивает и осуществляет.

А вот после смены власти и перехода в оппозицию партия Саакашвили соответственно сменила ориентацию и все усилия бросила на развенчание нового главного соперника (которого открыто «врагом» не называет, но прямо связывает его действия с проведением интересов «врага» в Грузии) — «Грузинскую мечту».

И на этот раз в бельгийском городке Льеже, за пределами зала, где Саакашвили собрал своих соратников-эмигрантов с целью мобилизации для похода на Грузию, прозвучало словосочетание «Грузинская мечта». Но так себя назвали не те «провокаторы», которые пытались пройти в зал и которых не пропустили из-за отсутствия приглашений. А также из-за тех плакатов и тех лозунгов, с которыми те пришли на встречу. Предположение в утвердительной форме высказали журналисты съемочной группы телекомпании «Рустави-2» — верного спутника всех мероприятий и действий экс-президента Саакашвили.

«Вы же сторонники «Грузинской мечты»? Вы откуда приехали? Кто вас послал?» — примерно с такими вопросами обращалась настойчивая журналистка к «провокаторам», а те вначале отстраненно отвечали, что они здесь сами по себе и что никто их не присылал. А потом соглашались, что являются сторонниками «Грузинской мечты» и что приехали специально для того, чтобы сорвать встречу Саакашвили.

Все действие освещалось в эфире телекомпании «Рустави-2» под нужным «соусом», в который помимо «мечтательных» компонентов приплели и Россию, а поводом для российского мотива в этом спектакле стала съемочная группа телеканала «Россия», которая, как выяснилось, также освещала встречу Саакашвили с эмигрантами.

Если не вплетать в эту постановку «российский элемент», то в целом спектакль получился совсем в том духе, что ставило «Единое национальное движение» в Грузии в бытность свою у власти. Начиная с периода до «революции роз», затем в горячие дни ноября 2003 года, потом — уже после революции, когда Саакашвили и его партия завладели всеми ветвями власти. Не отказались соратники экс-президента от этих методов политической борьбы и позже, перейдя в оппозицию, что неоднократно доказывали своими акциями, инсценированными столкновениями с оппонентами и правоохранительными органами, обострением обстановки и искусственным противостоянием в ходе выборов и многими другими деяниями.

Что же происходило в Льеже на этот раз? Мускулистые и не очень мужчины, упорные девушки и женщины пытались ворваться в зал, где к соратникам и соратницам обращался Саакашвили, и сказать ему, что в Грузии его возвращения «не хотят». Встретив сопротивление и не добившись присутствия на встрече, якобы запустили в зал слезоточивый газ. Все это передавала телекомпания «Рустави-2», преподнося происходящее как коварный замысел «Грузинской мечты», направленный на срыв мероприятия Саакашвили.

Исходя из стиля правления олигарха Иванишвили и его команды, можно предположить, что он вряд ли стал бы тратить деньги на организацию поездки «своей делегации» на встречу Саакашвили с соратниками в Льеж. А исходя из многолетнего опыта наблюдений за стилем правления экс-президента Саакашвили, легко можно сделать вывод, что «акция протеста» в фойе зале, где он собирал эмигрантов, была устроена и, вероятно, профинансирована им самим. Этой акцией лидер «Единого национального движения» пытался создать определенный фон для своей встречи и в прямом эфире «подведомственной» ему телекомпании «Рустави-2» продемонстрировать, как «притесняет и преследует» его, «гонимого и ущемленного в правах третьего президента» власть Бидзины Иванишвили.

У Саакашвили в годы его правления всегда были «под рукой» и «восторженные бабушки-кликуши», и «восхищенные юноши и девушки», которые одобрительными выкриками «Миша! Миша!» на всех его мероприятиях создавали у населения впечатление «особой любви к своему президенту». Были и другие «подручные», так называемая «конструктивная оппозиция», которая в «нужное время» выступала с «нужной критикой» правительства, не наносящей ему практически никакого урона, но для населения страны и для западных партнеров создававшей впечатление наличия в Грузии «свободы слова и демократии». Истинное лицо подобная «конструктивная оппозиция» показала после смены власти, в годы правления «Грузинской мечты», когда открыто объединилась вокруг некогда «Единого национального движения».

Саакашвили хочет вернуться в Грузию и на протяжении всех прошедших лет с помощью своих соратников в стране неоднократно предпринимал такие попытки, надеясь на победу на каждых очередных выборах и угрожая свергнуть власть Иванишвили. Просто так вернуться экс-президент не может, потому что в данном случае быстро окажется за решеткой, ведь грузинский суд уже вынес ему ряд обвинительных приговоров, а прокуратура продолжает расследование возбужденных против него уголовных дел. Но на них сейчас детально останавливаться не будем.

Вернуться Михаил Саакашвили может лишь в том случае, если власть опять перейдет к его партии. Именно поэтому так усиленно участвует «Единое национальное движение» во всех избирательных кампаниях, и небезуспешно, так как почти всегда выходит на второе место и получает определенные мандаты как в центральном законодательном органе, так и в органах местного самоуправления. Но эти места возможности формирования правительства соратникам Саакашвили не дают.

Экс-президент надеялся вернуться в Грузию еще во время парламентских выборов 2016 года, обещая чуть ли не «прорыть тоннель» и оказаться в Тбилиси, чтобы «обратить в бегство Иванишвили». Не получилось, не выполнил обещания. Были у него определенные надежды на выборы в органы местного самоуправления, и «Единое национальное движение» вместе с «третьим президентом» уверенно обещало гражданам, что смену власти Иванишвили начнет именно с регионов. Не получилось. Напряженными и многообещающими для Саакашвили оказались последние для Грузии всенародные выборы президента, на которых ставленник «Единого национального движения» в первом туре почти сравнял свои шансы с шансами ставленника «Грузинской мечты», а поддержка, которую ЕНД получило от «бывших соратников» по «Европейской Грузии», и набранные кандидатом от этой партии 10% голосов явно прочили кандидату от ЕНД «уверенную победу во втором туре».

Но тут уже все ресурсы задействовали олигарх и председатель правящей партии Иванишвили, правительство Грузии и его «конструктивная оппозиция» в лице «Альянса патриотов». Масштабными акциями «Нет нацам! Нет злу!» и активной рекламной кампанией в пользу желанного для «Грузинской мечты» кандидата Саломе Зурабишвили они создали в стране фон неприятия и неприемлемости победы на выборах соратника Саакашвили — Григола Вашадзе. А ЦИК Грузии лишь удостоверил этот настрой своими результатами голосования во втором туре.

До следующих выборов, на победу в которых вновь может надеяться Михаил Саакашвили, еще далеко, почти полтора года, но экс-президент решил не уходить в тень, не терять времени и использовать его для новой активной кампании под лозунгом «Вместе — домой». Пару встреч с эмигрантами в рамках этой кампании он уже провел, и прошли они достаточно мирно. Встреча в Льеже анонсировалась как «самая масштабная и важная», и исходя из ее важности, вероятно, была «подстроена провокация». Сама «попытка срыва» встречи должна была «свидетельствовать» о том, как «боятся противники возвращения в Грузию экс-президента и его соратников-эмигрантов».

А самое интересное, что сорвать встречу «провокаторам» не удалось, их не пустили, им не позволили, и в конце концов телекомпания «Рустави-2» продемонстрировала, как обратились в бегство эти самые «провокаторы». Журналистка с микрофоном бросилась их догонять, а те «утекали со всех ног» и на ее настойчивые вопросы, почему, мол, убегают, не отвечали. Под конец ей удалось догнать и остановить одного «провокатора», который «жалостливо рассказал, что «охрана Саакашвили» его не впустила в зал, порвала ему одежду и нарушила его права. Лицо «провокатора» было закрыто черной маской, и журналистка сделала безапелляционный вывод, что это был сотрудник службы госбезопасности Грузии.

А что же сам Саакашвили? Огласил ли конкретный план «возвращения домой», который рекламировал на протяжении всех предыдущих недель? Как выяснилось из его выступления на встрече, пока такого плана у экс-президента нет.

Встречу с эмигрантами Саакашвили начал с переклички, сообщив, что сюда, в Льеж, приехали эмигранты со всего мира. США, Канада, Франция, Италия, Бельгия, Голландия и даже Люксембург. Перекличка проходила совсем в формате «пионерских перекличек» такой ненавистной экс-президенту советской эпохи. А вели себя эмигранты точно так же, как все соратники Саакашвили на всех его встречах — одобрительные возгласы, свист и выкрики поддержки.

«Вы видели, как здесь, в самом центре Европы, нам устроили дешевое шоу. Сюда приехала группа СГБ, что является нарушением дипломатических правил, так как слежка без санкции запрещена на территории своей страны, а тем более недопустима на территории иностранного государства, так как это нарушение всех международных договоров», — констатировал экс-президент, показав свою «информированность» о действиях правительства Иванишвили.

Мы не будем здесь подробно пересказывать все выступление Саакашвили, значительная часть которого была отведена описанию «неудавшихся планов» Иванишвили «по срыву его встречи».

Противостояние между своей партией, своими соратниками и «Грузинской мечтой» Бидзины Иванишвили экс-президент описал так: «На той стороне — зло и ненависть, а на этой стороне — просветленные лица интеллектуальных людей. На той стороне — ложь, а на этой — правда».

Причину обращения к помощи эмигрантов Саакашвили объяснил так: «Ежегодно вы, эмигранты, перечисляете в Грузию $2,5 млрд. Ежегодно $2 млрд дает бюджету Грузии высмеянная нашими оппонентами основанная нами туристическая индустрия. $2,5 млрд — это сумма, которая содержит сферу здравоохранения, социальную сферу, оборону, обеспечивает зарплату полиции и государственному аппарату». А так как «эмигранты фактически содержат всю Грузию» своими денежными переводами, то они, по логике экс-президента, имеют право вернуться на родину и все поставить «на свои места».

Посередине «яркой» речи Саакашвили в зале произошел очередной инцидент: эмигранты и охрана обнаружили «прокравшегося на встречу» бывшего губернатора региона Имерети Темура Шашиашвили. Того самого, которого Саакашвили после «революции роз» отправил в отставку и который затем перешел в ряды «конструктивной оппозиции». Несмотря на протесты, он был выдворен из зала под шум и свист остальных присутствующих. Освещая этот инцидент, телекомпания «Рустави-2» допустила одну оплошность: показала зрителям полупустой зал, в котором сидели и слушали речь Саакашвили лишь несколько десятков человек. Не так уж много соратников собрал экс-президент со всего мира.

В своем обращении к соратникам Саакашвили пожаловался, что тех, кто собрался в этом зале, нынешняя власть Грузии лишила «мечты» и «надежды», так как оба слова ассоциируются с очень плохими представлениями: одно — о партии «Грузинская мечта», второе — о телекомпании «Имеди» (в переводе с грузинского означает «надежда»).

Еще один тезис Саакашвили: «Иванишвили все монополизировал и делает все для того, чтобы вся Грузия обеднела и чтобы все блага оказались только в его руках» (в принципе, то, что сегодня происходит в стране, косвенно подтверждает этот тезис). А концепция самого Саакашвили: «Грузия должна быть богатой, и блага должны быть распределены между всеми ее гражданами» (чего экс-президент в годы своего правления не придерживался и что за девятьлет нахождения у власти подтвердить не сумел, да и не пытался).

Так вернется ли Саакашвили в Грузию? На этой встрече экс-президент признался, что сегодня ситуация в стране для его возвращения пока не созрела.

«Конечно, мы вернемся в Грузию, но я хочу вас спросить: если сегодня мы все вместе поедем в Грузию, готова ли ситуация для этого? Сегодня ситуация не готова. Но если она еще не готова, мы в ближайшие недели и месяцы должны ее подготовить. Нельзя отсюда смотреть на уничтожение нашей страны. Нельзя смотреть спокойно, как убивают ребенка, которого ты родил и вырастил. Поэтому для нас выбор прост: каждый день у нас отбирают часть Грузии», — заявил Саакашвили.

Экс-президент обещает вернуться, но вернется ли? По мнению части приближенных к нынешним властям грузинских экспертов, это невозможно. А часть независимых экспертов предполагает, что сменить власть Иванишвили в Грузии сможет только тот, окажется богаче его и кто так же, как Иванишвили, решится направить на это дело часть своих ресурсов.