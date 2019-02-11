Главы оборонных ведомств России и Турции обсудят ситуацию в Сирии — СМИ

Анкара, , 10:46 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу посетит турецкую столицу по приглашению своего коллеги Хулуси Акара. Об этом сообщает 11 февраля Anadolu Ajansi.

Стороны обсудят военную кампанию в Сирии, в частности ситуацию в провинции Идлиб. Переговоры состоятся в преддверии саммита в Сочи, на котором будут присутствовать главы Турции, России и Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. В конфликте принимают участие террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. В настоящее время конфликт продолжается.