Понедельник, 11 Февраля 2019 года
10:46:59 МСК

Главы оборонных ведомств России и Турции обсудят ситуацию в Сирии — СМИ

Политика

Встреча состоится в Анкаре

Анкара, 11 февраля 2019, 10:46 — REGNUM  Министр обороны России Сергей Шойгу посетит турецкую столицу по приглашению своего коллеги Хулуси Акара. Об этом сообщает 11 февраля Anadolu Ajansi.

Стороны обсудят военную кампанию в Сирии, в частности ситуацию в провинции Идлиб. Переговоры состоятся в преддверии саммита в Сочи, на котором будут присутствовать главы Турции, России и Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. В конфликте принимают участие террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. В настоящее время конфликт продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить