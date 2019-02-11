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Зюганов конкретизировал отношение к возможному альянсу с Мироновым

Политика

Чего не хватает

Зюганов конкретизировал отношение к возможному альянсу с Мироновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов

Москва, 11 февраля 2019, 10:33 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление лидера «Справедливой России» Сергея Миронова об объединении левых сил накануне выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

«На мой взгляд, Миронову и его коллегам не хватает четкости в понимании ситуации, честности в оценках и политической воли для того, чтобы действительно бороться за справедливость, а не имитировать эту борьбу», — заявил Зюганов.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не исключил объединения партии с другими партиями левого толка перед выборами в Госдуму в 2021 году.

При этом он категорически не видит альянс с КПРФ. «Мы не берем КПРФ по определению, потому что они не готовы и не пойдут», — отметил лидер партии в Госдуме.

Миронов предложил вернуть избирательные блоки в Госдуме и напомнил о возможности блокирования между «Справедливой Россией» и «Родиной».

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