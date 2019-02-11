В Пекине ответили на утверждения о 250 китайских шпионах в Брюсселе

Пекин, , 10:32 — REGNUM Сообщения СМИ о том, что якобы около 250 китайских шпионов работают в настоящий момент в Брюсселе не соответствуют действительности. Такое заявление сделали в посольстве Китая.

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«Эти утверждения абсолютно необоснованны и являются откровенно сфабрикованными», — говорится в комментарии дипломатического ведомства, опубликованном на сайте посольства Китая.

Дипломаты отметили, что Китай «всегда привержен развитию дружественных отношений и сотрудничества со всеми странами, включая Бельгию, на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды».

Однако подобные «безответственные заявления» дискредитируют Китай и вводят в заблуждение общественность. При этом в посольстве подчеркнули, что попытки подорвать китайско-бельгийские отношения и отношения с Европой «не увенчаются успехом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее газета Welt со ссылкой на дипломатов Евросоюза написала, что структуры внутренней безопасности евросоюзной службы внешних связей (ЕСВС) предупредили, что в столице Евросоюза и Бельгии могут работать порядка 450 шпионов. Подобные сообщения были разосланы работающим в Брюсселе дипломатам из стран — членов ЕС, а также военным. При этом, по утверждению ЕСВС, в Брюсселе находятся приблизительно 250 китайских и 200 российских шпионов.