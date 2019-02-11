Понедельник, 11 Февраля 2019 года
10:33:04 МСК

В Пекине ответили на утверждения о 250 китайских шпионах в Брюсселе

Политика

«Эти безответственные заявления бросают тень на Китай»

Пекин, 11 февраля 2019, 10:32 — REGNUM  Сообщения СМИ о том, что якобы около 250 китайских шпионов работают в настоящий момент в Брюсселе не соответствуют действительности. Такое заявление сделали в посольстве Китая.

Читайте также: Дипломатов Евросоюза пугают российскими и китайскими шпионами в Брюсселе

«Эти утверждения абсолютно необоснованны и являются откровенно сфабрикованными», — говорится в комментарии дипломатического ведомства, опубликованном на сайте посольства Китая.

Дипломаты отметили, что Китай «всегда привержен развитию дружественных отношений и сотрудничества со всеми странами, включая Бельгию, на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды».

Однако подобные «безответственные заявления» дискредитируют Китай и вводят в заблуждение общественность. При этом в посольстве подчеркнули, что попытки подорвать китайско-бельгийские отношения и отношения с Европой «не увенчаются успехом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее газета Welt со ссылкой на дипломатов Евросоюза написала, что структуры внутренней безопасности евросоюзной службы внешних связей (ЕСВС) предупредили, что в столице Евросоюза и Бельгии могут работать порядка 450 шпионов. Подобные сообщения были разосланы работающим в Брюсселе дипломатам из стран — членов ЕС, а также военным. При этом, по утверждению ЕСВС, в Брюсселе находятся приблизительно 250 китайских и 200 российских шпионов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить