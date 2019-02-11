Представители Индонезии приняли участие в туристической выставке в Таллине

Таллин, , 10:35 — REGNUM Министерство туризма Индонезии при поддержке посольства Индонезии в Финляндии приняло участие в туристической выставке Tourest Travel Trade Fair 2019, проходившей с 8 по 10 февраля 2019 года в Таллине (Эстония), сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что, помимо продвижения туристических направлений, участие Индонезии в туристической выставке направлено на продвижение различных видов индонезийской культуры и продуктов, особенно кофе.

Посол Индонезии в Финляндии и Эстонии Вивиек Сетьявати Фирман заявила, что развитие туристического сектора в Индонезии связано не только с развитием экономики.

По ее словам, туризм призван участвовать в создании взаимопонимания между культурным разнообразием в мире, сохранении тропических лесов и природного богатства в Индонезии.

Отмечается, что в выставке приняли участие представители 30 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма Индонезии Ариф Яхья заявил, что министерство стремится достичь цели в 20 млн туристов к концу 2019 года.

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