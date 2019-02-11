В Турции запретили две партии, использующие в названии слово «Курдистан»

Анкара, , 09:56 — REGNUM Прокуратура Турции выпустила распоряжение о закрытии двух политических партий по причине наличия в их названии слова «Курдистан», сообщает 11 февраля Kurdistan.ru.

По данным издания, Коммунистическая партия Курдистана и Партия свободы Курдистана прекратили свою деятельность и больше не имеют права на участие в политическом процессе Турции.

Также ряд политических партий получили предупреждение, согласно которому должны поменять свое название под угрозой закрытия. Несогласие с подобным решением привело оппозиционные силы в Конституционный суд страны, где состоится заседание по данному делу 13 февраля.

Напомним, на территории Турции проживают миллионы курдов, многие из которых настроены враждебно по отношению к официальным властям. Нередки среди них и сепаратистские настроения.

Анкара, в свою очередь, всеми способами пытается подавить ростки курдского национального самосознания. В том числе через запрет использования термина «Курдистан» в любой официальной символике.

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