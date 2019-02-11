Понедельник, 11 Февраля 2019 года
09:48:04 МСК

За действующего главу Индонезии готовы проголосовать 56% жителей — опрос

Политика

Выборы президента и вице-президента Индонезии назначены на 17 апреля 2019 года

Джакарта, 11 февраля 2019, 09:47 — REGNUM  Согласно результатам исследовательского центра в Индонезии Celebes Research Center, за действующего президента Индонезии Джоко Видодо готовы проголосовать 56% избирателей, сообщает информационный портал Detik.

Исполнительный директор исследовательского центра Херман Хейзер заявил, что, если бы выборы в президенты страны состоялись сегодня, то за Джоко Видодо проголосовало бы 56,1% избирателей, а за второго кандидата на пост главы государства Прабово Субианто — 31,7%.

Отмечается, что 12,2% опрошенных еще не сделали свой выбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента и вице-президента Индонезии назначены на 17 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Индонезия должна стать сильной нацией» — кандидат в президенты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить