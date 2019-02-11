За действующего главу Индонезии готовы проголосовать 56% жителей — опрос

Джакарта, , 09:47 — REGNUM Согласно результатам исследовательского центра в Индонезии Celebes Research Center, за действующего президента Индонезии Джоко Видодо готовы проголосовать 56% избирателей, сообщает информационный портал Detik.

Исполнительный директор исследовательского центра Херман Хейзер заявил, что, если бы выборы в президенты страны состоялись сегодня, то за Джоко Видодо проголосовало бы 56,1% избирателей, а за второго кандидата на пост главы государства Прабово Субианто — 31,7%.

Отмечается, что 12,2% опрошенных еще не сделали свой выбор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента и вице-президента Индонезии назначены на 17 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Индонезия должна стать сильной нацией» — кандидат в президенты