Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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В Госдуме признали Великобританию первой страной-провокатором

Политика

Не США

Москва, 11 февраля 2019, 09:43 — REGNUM  В Госдуме отдали Великобритании первое место по провокациям. Таким образом в нижней палате парламента отреагировали на заявление министра обороны королевства Гэвина Уильямсона.

«Великобритания однозначно заслуживает статус главной страны-провокатора в современном мире! Также Лондон приводит самую оголтелую русофобскую политику», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после Брексита Лондон должен быть готов «усилить свое глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес».

Уильямсон также намерен поддержать призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы «справляться с теми провокациям, которые устраивает Россия». Выдержки из речи министра, с которой он намерен выступить 11 февраля, опубликовали Reuters и The Times.

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