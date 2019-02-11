Кедми: «Если Россия признает выборы на Украине, то лишится последних зубов»

Москва, , 09:42 — REGNUM Народ Украины не решает свою судьбу на предстоящих в марте выборах президента, но лишь выбирает, кому бы продаться, поэтому Россия не должна признавать никого из тех, кого назначат руководителем Украины, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Украинские жители Одессы, Харькова, Кривого Рога, они не меньше хотели жить так, как живут в Крыму. Просто им не повезло, их руководители на местах предали, продали: как в Харькове, так и в Днепропетровске. Народ Украины ничего не решает, он решает только, кому продаться, кто его купит. Такова сермяжная правда того, что касается западной демократии. Там электорат покупают, только на Украине это стоит очень дешево», — заявил Кедми.

По его словам, если Россия признает результаты выборов и того, кого поставят во главе Украины, она еще раз наступит на те грабли, на которые она уже наступала ранее, признавая Порошенко, пришедшего к власти после антиконституционного государственного переворота в 2014 году.

«Если она это сделает, не останется так много зубов, которые она сможет терять, наступая на одни и те же грабли», — подытожил эксперт.

Напомним, что выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Это будут уже вторые выборы, которые будут проходить в обстановке тотального беззакония, которое было установлено в результате Майдана 2014 года, когда в стране были уничтожены любые остатки правовых норм. При этом число кандидатов в президенты выходит за все рамки разумного, достигнув 44 человек.

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