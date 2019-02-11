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Станет ли принцесса Таиланда премьер-министром страны?

Политика

Избирательная комиссия рассмотрит этот вопрос

Станет ли принцесса Таиланда премьер-министром страны?
Sodacan
Дом правительства Таиланда, офисы премьер-министра и кабинет министров Таиланда

Бангкок, 11 февраля 2019, 09:41 — REGNUM  Избирательная комиссия Таиланда рассмотрит вопрос о выдвижении на пост премьер-министра страны принцессы Уболратане Махидол, сообщает 11 февраля Reuters.

67-летняя сестра короля Маха Вачиралонгкорна выразила желание принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в королевстве в марте 2019 года. Ее брат назвал подобное желание неуместным, а также неконституционным.

Принцесса была выдвинута на высшую должность в стране популистской партией, против которой сразу же была подана соответствующая жалоба.

Напомним, Таиланд является государством с конституционной монархией в виде формы правления. Монарх здесь является лицом номинальным и не играет ключевой роли в политике государства.

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Зарубежная хроника
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