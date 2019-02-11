Кадровые изменения произошли в штате правительства Дагестана

Махачкала, , 09:24 — REGNUM Новый заместитель появился у руководителя администрации главы и правительства Дагестана Владимира Иванова. Им назначен Махач Омаров. Указ об этом подписал глава республики Владимир Васильев, передаёт 11 февраля корреспондент ИА REGNUM. Ранее Омаров занимал пост замначальника управления администрации РД.

Другим указом глава республики освободил от занимаемой должности по собственному желанию Валерия Горнака — первого заместителя Владимира Иванова. Уроженец Москвы, с 2013 по 2017 годы он работал в администрации президента России, а в правительстве Дагестана трудился меньше года — с конца марта 2018 года.

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Напомним, с начала 2019 года руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов обзавёлся уже вторым заместителем. Ранее, 21 января, на эту должность был назначен один из победителей дагестанского конкурса по формированию резерва управленческих кадров Нюсрет Омаров. Перед этим он являлся руководителем организационно-проектного управления администрации Дагестана.

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