Министр обороны Индонезии: «Отношения с Турцией очень важны»

Джакарта, , 09:10 — REGNUM Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду заявил, что «дипломатические отношения между Индонезией и Турцией очень важны», сообщает Antaranews.

«Дипломатические отношения между двумя странами прошли долгий путь и были построены в течение длительного времени», — отметил министр обороны.

В настоящее время между министерством обороны Индонезии и национальным министерством обороны Турции обсуждается вопрос о разработке соглашения о сотрудничестве в области обороны. Индонезия также надеется наладить сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Рямизард Рякуду отметил, что Индонезия и Турция являются полноправными членами Всемирной торговой организации (ВТО), Организации исламского сотрудничества (ОИС) и входят в G20.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду встретился с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Стороны договорились развивать сотрудничество в области обороны.

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