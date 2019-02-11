Лидер Ирана объяснил, против кого направлен лозунг «Смерть Америке!»

Тегеран, , 09:13 — REGNUM Высший руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что не желает смерти простым гражданам Соединенных Штатов, сообщает 11 февраля Kurdistan.ru.

Хаменеи подчеркнул, что лозунг «Смерть Америке!» направлен против высокопоставленных представителей американской администрации.

«Смерть Амрике!» означает смерть Дональду Трампу, Джону Болтону и Майку Помпео, то есть людям, которые в настоящее время руководят США», — подчеркнул Хаменеи.

Напомним, лозунг «Смерть Америке!» стал популярным в Иране с 1979 года, когда здесь произошла Исламская революция, после которой отношения Тегерана и Вашингтона резко ухудшились.

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