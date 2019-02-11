В Кении обсуждают вопрос изменения конституции

Найроби, , 09:09 — REGNUM Заместитель президента Кении Уильям Руто сообщил о возможном проведении референдума в стране по вопросам изменения конституции Кении, сообщает Deutsche Welle Swahili.

По его словам, основная цель изменений — разделить парламент и официальную власть президента, тем самым упростить принятие мер гражданскими институтами Кении, чтобы те выполняли свою работу без лишних вмешательств. Другая цель — упростить взаимодействие общества и парламента.

«Нужно изменить состав национального парламента, — сказал Руто. — Необходимо создать совет министров, возглавляемый президентом и официальный лагерь оппозиции, возглавляемый главой партии или объединенных партий, чей глава занял второе место в президентских выборах».