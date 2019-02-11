Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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В Кении обсуждают вопрос изменения конституции

Политика

Изменения коснутся парламента

Найроби, 11 февраля 2019, 09:09 — REGNUM  Заместитель президента Кении Уильям Руто сообщил о возможном проведении референдума в стране по вопросам изменения конституции Кении, сообщает Deutsche Welle Swahili.

По его словам, основная цель изменений — разделить парламент и официальную власть президента, тем самым упростить принятие мер гражданскими институтами Кении, чтобы те выполняли свою работу без лишних вмешательств. Другая цель — упростить взаимодействие общества и парламента.

«Нужно изменить состав национального парламента, — сказал Руто. — Необходимо создать совет министров, возглавляемый президентом и официальный лагерь оппозиции, возглавляемый главой партии или объединенных партий, чей глава занял второе место в президентских выборах».

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