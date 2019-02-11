Глава национальной полиции Украины объявил себя бандеровцем

Киев, , 09:05 — REGNUM Глава национальной полиции Украины Сергей Князев считает себя бандеровцем, заявил он 10 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также извинился за своего подчинённого, который выкрикнул фразу «Ложись, Бандера!» во время задержания одного из членов неонацистской организации в Киеве.

К флешмобу также присоединился советник главы МВД, экс-министр по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк.

«Я тоже бандеровец и этим горжусь! Бандера мой герой! Я категорически против призывов: «Ложись, Бандера» — это позор и это недопустимо», — написал он.

Шкиряк показал фотографию своего рабочего кабинета, на которой виден портрет главаря Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), висящий над столом.

«Я — Бандера! Я — офицер полиции! Я служу украинскому народу!», — написал в социальных сетях первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Сообщения подобного характера начали появляться на страницах украинских полицейских в сети Facebook.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личность полицейского, «оскорбившего» неонациста, уже установлена, против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

Напомним, «инцидент» произошёл 9 февраля во время потасовки между полицией и неонацистами, которые пытались штурмовать управление полиции в Киеве.

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Степан Бандера — руководитель коллаборационистской организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой принимали участие в еврейских погромах во Львове в начале Великой Отечественной войны, служили в немецкой армии, а также устроили геноцид поляков, известный как «Волынская резня».

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