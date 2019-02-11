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Представитель «Демократических сил Сирии»: Борьба с ИГ* продолжится

Политика

ИГ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 11 февраля 2019, 08:58 — REGNUM  Представитель «Демократических сил Сирии» Мустафа Бали заявил, что несмотря на победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) борьба с боевиками продолжится, сообщает 11 февраля Kurdistan 24.

«Со вчерашнего вечера наши силы уничтожили и захватили 41 объект ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а сегодня бандиты начали контратаку», — отметил Бали.

Повстанцы, сражающиеся с террористами, подчеркивают, что способность запрещенных группировок к боевым действиям значительно сократилась, в том числе благодаря усилиям ВКС России, однако они еще способны оказывать сопротивление, поэтому борьбу с ними необходимо продолжить.

Напомним, борьба с терроризмом в Сирии в целом подходит к концу, несмотря на тяжелые поражения, которые понесли боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они по-прежнему сохраняют боеспособность.

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Война в Сирии
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