Социальный взрыв: восточное Оренбуржье митингует

Орск, Оренбургская область, , 08:53 — REGNUM В Орске Оренбургской области прошёл митинг, где местные жители потребовали отставки главы города и правительства России. Люди недовольны сложившейся экономической ситуацией, сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь обкома КПРФ Максим Амелин.

Акция, организованная коммунистами, собрала на площади Шевченко до 300 человек. В партии отметили, что митинг планировали провести ещё 27 января, однако власти только с третьего раза согласовали место проведения митинга.

Организаторы отметили, что орчане активно выступали, демонстрируя свою гражданскую позицию. Говорили о серьёзном положении на машиностроительном концерне (ОРМЕТО-ЮУМЗ находился в простое с 12 сентября по 3 декабря 2018 года, полноценно свою деятельность так и не возобновил), закрытии, о предбанкротном состоянии ряда орских предприятий. Критика прозвучала и в адрес «мусорной» реформы.

Никого из чиновников среди участников митинга не замечено. Появились слухи, что в Орск вечером 10 февраля выехал губернатор Юрий Берг. Поводом якобы стал митинг, на котором участники выступили против того, чтобы Берг шёл на третий срок губернаторства.

Между тем эту информацию официально опровергли. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник главы региона Сергей Шермецинский, губернатор в Орск не ездил и находится в Оренбурге.

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года в Оренбургской области должны пройти выборы главы региона. Юрий Берг никаких заявлений о том, что готов идти на третий срок, не делал. Пока в Оренбуржье не наблюдается активных предвыборных действий, хотя до дня выборов остаётся чуть более полугода.