Африка подает пример решения конфликтов – секретарь ООН

Аддис-Абеба, 11 февраля 2019, 08:45 — REGNUM Секретарь ООН Антониу Гутерреш 9 февраля заявил, что в Африке удалось решить множество спорных вопросов. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.
Гутерреш заявил об этом на саммите в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
«Это момент, когда ветер надежды подул через Африку. Мы стали свидетелями мирного урегулирования конфликта Эфиопии и Эритреи, мы видели мирные соглашения в Южном Судане и в Центрально-Африканской Республике», — заявил Гутерреш.
«Мы видели мирные выборы в ДР Конго, Мали и на Мадагаскаре, хотя граждане предвещали вспышку насилия, но в итоге выборы прошли мирно», — отметил секретарь ООН.
Он добавил, что все эти конфликты были решены силами ООН и Африканского союза, а также выразил надежду на полное прекращение войн на континенте с 2020 года.
«Я верю в то, что Африка становится примером места, где возможно решение и предотвращение конфликтов, и я надеюсь, что этот ветер надежды распространится и на другие части мира», — завершил свое выступление Гутерреш.