Франция теряет свое влияние во франкоязычной Африке — отчет

Париж, , 08:34 — REGNUM Согласно отчету французского совета инвесторов в Африке, опубликованному в начале февраля, Франция теряет свое влияние во франкоязычной Африке, а Германия приобретает, сообщает France 24.

По данным экспертов, Германия пользуется наилучшей репутацией во франкоговорящей Африке (45%). Франция занимает только пятое место, набрав 21% положительных голосов, и отстает от Китая, США и Японии.

Эдгард Кпатинде, специалист по экономическим обменам в Западной и Центральной Африке, заявил, что, несмотря на износ французско-африканских отношений, крупные компании Франции все еще присутствуют на континенте.

«Существуют также антифранцузские настроения в Африке, которые развиваются в социальных сетях и даже среди элит. Германия учится на ошибках Франции и ищет новую форму сотрудничества», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил визит в Кот-д'Ивуар, где заявил, что Франция намерена развивать и создавать новые образовательные центры в Африке.

Подробности: Франция намерена создавать новые образовательные центры в Африке