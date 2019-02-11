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Власти Украины опасаются венесуэльского сценария у себя в стране — эксперт

Политика

Жители Украины сами могут признать президентом любого, лишь бы убрать Порошенко

Киев, 11 февраля 2019, 08:32 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко не признал нового «президента» Венесуэлы, опасаясь за свою судьбу, заявил политолог Ростислав Ищенко 10 февраля изданию «Украина.ру».

Эксперт отметил, что президент Порошенко, зная свой уровень поддержки в обществе, боится сценария, при котором США, Евросоюз или Россия могут указать на любого другого политика и признать его новым президентом Украины.

Ищенко также напомнил, что в 90-е годы XX века Украина не пошла на сговор с Румынией, которая предлагала отдать Украине Приднестровье в обмен на присоединение Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года оппозиционный политик Хуан Гуайдо объявил сам себя новым президентом Венесуэлы и получил признание со стороны США, Канады и других стран.

9 февраля Гуайдо заявил, что «не отвергает» возможного вторжения США на территорию Венесуэлы, поскольку это якобы поможет «спасти человеческие жизни».

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Политическая жизнь Украины
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