Новый президент ДР Конго столкнулся с «первыми проблемами» – СМИ

Киншаса, , 08:16 — REGNUM Новый президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди столкнулся с внутренними проблемами в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Чиновники начали забастовку, требуя повышения заработной платы. Работники компании вещания RTNC угрожают присоединиться к забастовке, их требование — смещение директора компании.

Руководитель профсоюза работников RTNC Рене Калонда сообщила, что забастовка — повод потребовать у президента исполнения обещаний.

«Долгое время мы требовали переговоров между профсоюзом и организацией RTNC, однако руководство не обращает на нас никакого внимания, — добавила Калонда. — А сейчас пришел новый президент. Мы надеемся, что он окажет давление на руководство, сотрудникам повысят зарплаты и улучшат условия труда».

Издание отмечает, что демонстрации в стране начались еще раньше, с того момента, как президент был приведен к присяге. Так, студенты из города Лубумбаши требовали улучшения водо‑ и электроснабжения в университете. Полиция жестоко подавила выступление. В столице Киншаса работники организации пассажирских перевозок TRANSCO начали забастовку, требуя смещения директора. К ним присоединились работники организации железнодорожных перевозок SCTP и ONATRA. Они также вышли с требованием смещения директора.