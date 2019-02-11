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Президент Египта стал председателем Африканского союза

Политика

Основным приоритетом организации под новым руководством станет «охрана безопасности и мира»

Каир, 11 февраля 2019, 08:08 — REGNUM  Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси вступил в должность главы Африканского союза. Об этом, как передает Deutsche Welle Swahili, сообщил глава исследовательского института по вопросам международной политики министерства иностранных дел Египта Ашраф Свелам.

По его словам, в период руководства Египта основным направлением Африканского союза станет «охрана безопасности и мира».

Свелам добавил, что Аль-Сиси не планирует реформировать успешную систему управления финансами, введенную бывшим председателем, президентом Руанды Полем Кагаме. Благодаря ей снизилась зависимость Африки от иностранного финансирования.

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