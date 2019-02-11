Венесуэла модернизирует системы воздушной и ракетной обороны — Мадуро

Каракас, , 07:55 — REGNUM Армии Венесуэлы необходима модернизация. Поэтому страна намерена вложить дополнительные средства для закупки вооружений. Об этом действующий президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, выступая перед участниками крупнейших манёвров, которые проводятся на территории страны.

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«Мы направим средства, чтобы солдаты, военные и ополченцы имели самое современное вооружение», — заявил венесуэльский лидер.

Мадуро отметил, что у Венесуэлы будут и противовоздушные, и противоракетные системы обороны — от «Иглы» до самых современных ракет».

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При этом президент Венесуэлы отметил, что страна хочет только мира, но должна быть готова «к защите суверенитета, территориальной целостности, независимости».

https://twitter.com/PresidencialVen/status/1094715997607657472

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле с 10 февраля стартовали масштабные военные учения. Старт военным манёврам «Ангостура-200» с участием народного ополчения, которые являются крупнейшими в истории страны, дал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Перед началом учений глава государства встретился с военными и осмотрел боевую технику.

Добавим, что учения, которые были начаты на фоне заявлений о возможном военном вмешательстве США в венесуэльский политический кризис, продлятся до 15 февраля.

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