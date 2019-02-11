Министр экономики Франции: «Имидж страны остался нетронутым»

Париж, , 07:55 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что имидж страны остался «нетронутым» после почти трех месяцев демонстраций «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

По словам министра, президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя обязательства во время избирательной кампании в 2017 году, в том числе он пообещал «глубокую трансформацию французской экономической модели».

«Мы пойдем до конца этой трансформации, потому что она начинает давать результаты. Уровень роста экономики остается устойчивым, несмотря на глобальную неопределенность», — заявил он.

На вопрос, наносят ли демонстрации во Франции, иногда сопровождаемые насилием, вред имиджу страны за рубежом, министр ответил: «Имидж Франции остается нетронутым, но я буду честен, там тоже есть много вопросов, которые задают инвесторы, политики и частные лица».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр совершил визит в ОАЭ, где объявил о сотрудничестве между странами в сфере искусственного интеллекта.